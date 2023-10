Le compte @AppleSupport sur X (Twitter) cesse de fournir une assistance client

Apple a cessé de fournir une assistance client via son compte @AppleSupport sur X, officiellement Twitter, car le fabricant d’iPhone abandonne la plate-forme et dirige les clients vers la page d’assistance générale du site Web d’Apple pour demander de l’aide via les autres canaux d’assistance Apple.

Il a été annoncé en septembre qu’Apple fermerait son compte d’assistance sur X.avec un aperçu à l’époque affirmant que la société éliminerait les rôles de conseiller d’assistance sur les réseaux sociaux sur Twitter, YouTube et le site Web de la communauté d’assistance Apple dans le cadre d’un remaniement de la façon dont elle offre une assistance aux clients.

Comme repéré par MacRumors Lundi, les clients qui envoient un message direct au compte @AppleSupport sur X reçoivent désormais des réponses automatiques avec des liens vers la page Obtenir de l’assistance sur le site Web d’Apple et vers l’application Apple Support pour iPhone et iPad.

La publication sur le compte @AppleSupport voit désormais Apple répondre avec une publication automatisée, renvoyant de la même manière à la page Obtenir de l’assistance sur le site Web d’Apple.