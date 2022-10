Le compte à rebours révèle un changement de line-up épique pour marquer le 40e anniversaire du jeu télévisé

COUNTDOWN semble sur le point de recevoir un remaniement de la distribution alors que la série célèbre son quarantième anniversaire.

Le jeu télévisé de longue date de Channel 4 a été lancé en 1982 et a présenté de nombreux hôtes et personnalités mémorables au fil des ans, notamment Carol Vorderman, Rachel Riley et Suzie Dent.

Rachel Joseph / Canal 4

Le compte à rebours reçoit un remaniement du présentateur[/caption]

Pennsylvanie

Richard Coles remplacera lors des célébrations du quarantième anniversaire[/caption]

Mais maintenant, dans une tournure de choc, pour célébrer le programme légendaire, un certain nombre d’invités spéciaux supplémentaires semblent prêts à jouer le rôle actuellement occupé par Colin Murray.

Parmi les nouveaux présentateurs figurent la baronne Floella Benjamin, Sir Trevor McDonald, le révérend Richard Coles et Moira Stuart qui animeront à tour de rôle une semaine d’épisodes chacun.

Les stars apparaîtront dans l’émission aux côtés de Rachel et Suzie alors qu’elles célèbrent le jalon emblématique du favori de l’après-midi.

Comme toujours, une série d’invités célèbres rejoindra Suzie dans Dictionary Corner pendant les semaines spéciales.

Alors que la baronne Benjamin prend la relève, Suzie sera assistée par la personnalité de la télévision, le juge Rinder, tandis que l’ancien animateur de BBC Breakfast, Dan Walker, l’accompagnera pendant la semaine du révérend Richard.

La star de télé-réalité Bobby Seagull, qui est devenue célèbre sur University Challenge avant d’apparaître dans l’émission de célébrités E4 The Real Dirty Dancing, siégera aux côtés de Sir Trevor avant que le favori panto Christopher Biggins ne rejoigne Moira pour sa semaine d’accueil.

Le responsable de la journée et des fonctionnalités de Channel 4, Jo Street, a déclaré avec enthousiasme : “Nous sommes absolument ravis d’accueillir ces trésors nationaux sur le siège du compte à rebours pour marquer ce jalon du 40e anniversaire et nous sommes également ravis d’avoir attiré le remarquable Sir Trevor McDonald à Salford.

"Countdown est une institution très appréciée, et nous ne pourrions pas imaginer Channel 4 sans elle. Voici les 40 prochains !





Compte à rebours a présenté une gamme d’hôtes au cours de ses 40 ans de mandat, dont Anne Robinson, Jeff Stelling et Nick Hewer.

Le premier du mois spécial d’épisodes démarre aujourd’hui avec Floella sur la sellette.

Countdown diffuse les spéciaux du 40e anniversaire en semaine à 14 h 10 tout au long du mois de novembre sur Channel 4.