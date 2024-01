Le compte à rebours commence pour Texworld Evolution Paris

L’ouverture de Texworld Evolution Paris à Paris Expo Porte de Versailles approche à grands pas. Du 5 au 7 février 2024, le cœur du sourcing mondial sera concentré à Paris pour une édition record. Texworld et Apparel Sourcing Paris ont constitué une programmation exceptionnelle pour cette première édition 2024 : avec 1260 entreprises participantes aux deux salons, elle dépassera le précédent record établi en février 2019.

Une fois de plus, les fournisseurs internationaux de l’industrie mondiale de la mode et de l’habillement démontreront le rôle central des marchés européens pour le secteur de la mode. C’est aussi un rappel de l’importance pour les acheteurs de ce point de contact et d’échange indispensable à l’élaboration de leurs collections Printemps-Été 2025.

Répartis symétriquement sur les deux niveaux du Hall 7 (7.2 et 7.3), Texworld et Apparel Sourcing regrouperont l’essentiel de l’offre mondiale de tissus, matériaux, accessoires et produits finis pour l’industrie de l’habillement.

Retour de l’Indonésie et de Taiwan

Du côté de Texworld, 760 entreprises représenteront les principaux pays d’approvisionnement : en premier lieu la Chine, mais aussi la Corée, avec une quarantaine d’entreprises représentées par le Syndicat national des fabricants de textiles (KOFOTI), Türkiye, qui compte une nouvelle fois une centaine d’entreprises. fabricants, dont 76 regroupés sous la bannière de la Chambre de Commerce d’Istanbul (ITO), ainsi que l’Inde et Taïwan, pour citer les délégations les plus représentées. L’Indonésie fera son grand retour avec une gamme de produits soyeux et de tissus en coton de très haute qualité. , tout comme les fabricants thaïlandais, dont le savoir-faire en matière de broderie – secteur très présent cette année avec la maille – est remarquable, affirme l’organisateur de la Messe Frankfurt.

Les textiles de performance, qui jouent un rôle prépondérant dans les collections 2025, seront particulièrement visibles, notamment dans les offres d’entreprises européennes comme l’italien Aquilatero, qui participe pour la première fois à Texworld.

Focus sur l’Europe à Apparel Sourcing Paris

Apparel Sourcing, qui compte plus de 500 entreprises spécialisées dans les produits finis, accueillera un contingent important de fabricants européens. Un pavillon réunissant neuf entreprises ukrainiennes proposant une large gamme de produits féminins mettra en avant le savoir-faire d’un pays présent de longue date dans les schémas de sourcing des donneurs d’ordre français et européens.

La Bulgarie sera également représentée, tout comme le hub Foursource, partenaire historique de Messe Frankfurt France, qui présentera les offres d’une trentaine de fabricants de quasi-sourcing basés en Europe. Le Denim Village rassemblera une sélection d’entreprises internationales (Bangladesh, Chine, Inde et Pakistan) proposant des matières premières et des produits finis sur une superficie de plus de 600 mètres carrés dans la partie centrale du Hall 7.3.

Nouvelle approche de l’économie durable

Les salons de cette année se concentreront sur Texpertise Econogy, qui combine les concepts d’écologie et de développement économique. Ce concept constitue désormais le cadre de l’approche du groupe Messe Frankfurt envers son réseau Texpertise à l’échelle mondiale.

Ce principe guidera Texworld Evolution Paris dans sa démarche de développement durable et structurera les méthodes de sourcing de sa plateforme de sourcing. L’Econogy Finder, qui sera lancé pour le salon de cette année, permettra aux visiteurs de répertorier et d’accéder à tous les fournisseurs de textiles produits de manière durable via un annuaire en ligne (environ 80 entreprises).

Les stands des exposants dont les activités en termes de chaînes d’approvisionnement, de matériaux et de processus durables ainsi que de stratégie et d’innovation ont été vérifiées par un organisme tiers et seront également marqués de symboles visibles d’Econogy.

De nombreuses conférences seront également organisées le 5 février sur ces sujets : le concept Texpertise Econogy lui-même, les solutions pour une mode « zéro déchet », les techniques alternatives d’ennoblissement, la communication sur l’impact environnemental et social ou encore la réorganisation des chaînes de valeur de l’industrie textile.

Plus de détails ici – Texworld Paris Economie Finder

Vision, tendances et perspectives

Fidèle à sa mission de précurseur, Texworld Evolution Paris mettra tout en œuvre pour offrir aux visiteurs des perspectives sur l’évolution du marché et l’orientation de la demande. Nouveauté 2024, chaque salon disposera de son propre espace tendances – les deux forums tendances seront regroupés au niveau 7.3 et dévoileront les échantillons les plus innovants et au plus près des tendances – ainsi que des espaces Highlights, au niveau 7.2, où un Un éventail plus large d’échantillons de vêtements et de matières premières sélectionnés par les directeurs artistiques des défilés, Louis Gérin et Grégory Lamaud, sera présenté pour mieux accompagner les acheteurs dans leur choix.

Le Denim Village et le secteur Elite, qui regroupe des exposants sélectionnés pour leurs performances en termes de qualité, de compétitivité, de réactivité et de logistique, disposeront chacun de leurs propres espaces Highlights, tout comme Texworld et Apparel Sourcing. Dans le cadre de la collection printemps-été, certains secteurs comme la soie seront mis en avant à l’entrée du hall 7.3, sous la nef baignée de lumière naturelle. Enfin, le T-Club a été entièrement rénové pour favoriser les échanges professionnels.

Texworld Evolution Paris