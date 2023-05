Le compte à rebours commence pour la Coupe Intercontinentale 2023 ; CM Naveen Patnaik achète son premier billet

Après un énorme succès de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela, Odisha est prête à accueillir un événement international de football ici dans la capitale.

Alors que le compte à rebours commence pour la prochaine Coupe intercontinentale 2023, prévue du 9 au 18 juin à Bhubaneswar, le ministre en chef Naveen Patnaik a acheté le premier billet pour l’événement marquant qui se tiendra au stade Kalinga.

Le capitaine de l’équipe indienne de football Sunil Chhetri a remis le premier billet au ministre en chef en présence du secrétaire général de la Fédération indienne de football (AIFF) Shaji Prabhakaran et de l’entraîneur de l’équipe indienne de football Igor Stimac.

Le tournoi de quatre nations mettra en vedette l’Inde, le Liban, la Mongolie et le Vanuatu.

S’exprimant à cette occasion, Patnaik a déclaré : « Il y a beaucoup d’amour pour le football parmi les habitants d’Odisha. Accueillir cet événement spectaculaire est un autre honneur pour nous et ravira sans aucun doute les nombreux fans de football à travers l’État et l’Inde. Je souhaite bonne chance aux équipes et j’encourage les supporters à se déplacer en grand nombre pour assister au football de haute qualité qui va se dérouler.

Pour la première fois, Odisha accueillera un tournoi international de football masculin. Le CM a exhorté les fans de football à venir en grand nombre au stade pour encourager les Blue Tigers.

L’État est également devenu une plaque tournante majeure pour le football.

Il a accueilli la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022, le Championnat SAFF U-20 2022, les matchs de l’ISL, la IWL 2021-22 et la Ligue féminine d’Odisha, donnant ainsi un énorme coup de pouce au développement de l’écosystème du football dans l’État.

En partenariat avec l’AIFF, la capitale de Bhubaneswar est également la base des équipes indiennes U-16 et U-19, organisant fréquemment des camps et des séances d’entraînement dans des infrastructures ultramodernes.

L’intérêt pour le football dans l’État continue de croître alors que l’Odisha FC, partenaire de l’État, basé au complexe sportif de Kalinga, a récemment remporté la très convoitée Super Coupe. Le partenariat avec l’Odisha FC a permis à l’État de construire un système de base solide.

Odisha est également le seul État à avoir deux équipes en compétition dans la Ligue indienne des femmes (IWL).

La Coupe Intercontinentale devrait débuter le 9 juin avec le Liban affrontant Vanuatu tandis que l’équipe locale, l’Inde, rencontrera la Mongolie lors de son premier match de la campagne.