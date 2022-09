Le compte à rebours annonce une émission spéciale le week-end dans le remaniement “déroutant” de l’horaire de Channel 4

COUNTDOWN a annoncé une émission spéciale le week-end dans un remaniement “déroutant” de l’horaire de Channel 4.

L’émission populaire est généralement diffusée à 14h10 du lundi au vendredi sur Channel 4.

© Canal 4

Le compte à rebours a annoncé une émission spéciale le week-end dans un remaniement “déroutant” de l’horaire de Channel 4[/caption]

Canal 4

Colin Murray a expliqué comment les épisodes de cette semaine avaient été repoussés aux funérailles de la reine lundi[/caption]

Cependant, les funérailles de la reine lundi ont perturbé la programmation de la plupart des stations et signifiaient que Countdown n’était pas diffusé ce jour-là.

Au lieu de cela, l’épisode de lundi a été diffusé mardi et ainsi de suite, ce qui signifie que la chaîne doit désormais diffuser l’épisode de vendredi samedi.

L’animateur Colin Murray a expliqué la perturbation aux téléspectateurs sur Twitter mardi, en écrivant: «@C4Countdown est de retour à 14h10!

« @RachelRileyRR @susie_den la fantastique @DJNoreenKhan dans le coin des dictionnaires !

En savoir plus sur le compte à rebours JOLIE FLEURIE Rachel Riley est époustouflante alors qu’elle montre de longues jambes en robe à fleurs sur Countdown BOIRE Les fans du compte à rebours stupéfaits par l’apparence “sans âge” de Susie Dent et ce qu’il y a sur son bureau

« Pour des raisons évidentes, nous ne sommes pas synchronisés cette semaine, donc l’émission du lundi est aujourd’hui, avec une émission bonus le samedi !

“C’est déroutant, mais ça aura toujours du sens dans n’importe quelle langue !”

Un fan de Countdown a écrit: “Je sais que la programmation de C4 et d’autres réseaux ont changé ces derniers jours, mais est-ce que ce sera la première fois dans l’histoire de @C4Countdown qu’un nouvel épisode sera diffusé un samedi?”

Mais un autre a répondu : « Non. À l’époque de Des Lynam au printemps 2006, Countdown et Deal or No Deal ont reçu un créneau supplémentaire le samedi (pendant environ 8 semaines, je pense?) En raison de l’augmentation des notes.





“Le prochain compte à rebours du samedi serait en 2019 car la Formule 1 en direct occuperait un vendredi.”

Un troisième a tweeté : « Ouais, les épisodes de cette semaine sont du mardi au samedi à cause des funérailles d’hier. Je n’étais pas sûr ce matin, mais je l’ai confirmé. Certainement demain !”

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: “Je regarde l’émission du samedi sur rattrapage sur tous les 4, c’est la première émission du samedi depuis que des o connor anime en 2007 la répétition du 25e anniversaire.”

Le compte à rebours est diffusé en semaine à 14h10 sur Channel 4, l’épisode de samedi étant diffusé à 14h35.