Le compostage est donc terminé. Ce nouveau bac transforme les restes de cuisine en aliments pour poulets

Le gaspillage alimentaire n’est probablement pas la première ou même la deuxième image évoquée lorsque nous considérons notre impact sur l’environnement et changement climatique, mais peut-être que ça devrait l’être. Le volume de nourriture jeté est décourageant – 119 milliards de livres par an aux États-Unis seulement – et entraîne davantage d’émissions de gaz à effet de serre et de gaspillage de ressources alimentaires. Mais un système d’élimination des aliments basé sur l’adhésion développé par Google Nest co-fondateur Matt Rogers, cherche à renverser le script.

N’appelez pas ça un compost poubelle.

Mill est une poubelle de cuisine électrique qui rétrécit et désinfecte la cuisine typique les restes de nourriture en l’espace de plusieurs heures, les transformant en sols alimentaires utilisables. Ces terres sont renvoyées à Mill, transformées en aliments pour poulets et dispersées dans les fermes. (Hé, peut-être que ça finira par faire tomber ceux prix des oeufs.) L’idée est de garder les aliments hors des décharges, où ils produisent des gaz à effet de serre nocifs, et aussi de les remettre en circulation dans le système afin que la totalité de ce qui est produit aille plus loin.

“La nourriture dans les décharges est l’un des problèmes climatiques les plus résolubles auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui”, a déclaré le cofondateur et président de Mill, Harry Tannenbaum, dans un communiqué annonçant le lancement la semaine dernière. “Chez Mill, nous construisons une voie pour connecter ce que les gens ne peuvent pas manger à la maison avec des fermes qui bénéficient d’un ingrédient alimentaire plus durable.”

Comment fonctionne le système de poubelles de cuisine Mill

Moulin



Vous avez un surplus de restes et de nourriture non consommée ? Bien sûr, vous le faites. Jetez-les dans la poubelle de la cuisine Mill, et du jour au lendemain, Mill décompose les restes de nourriture et les transforme en sols condensés et utilisables. Vous pouvez suivre la progression depuis votre application mobile ou visuellement. Lorsque le bac commence à se remplir, videz le seau dans une boîte d’expédition prépayée et renvoyez votre terrain à Mill.

Un gros avantage est que vous pouvez moulin n’importe quel aliment, y compris certains qui ne conviennent pas au compostage, comme la viande, les produits laitiers et les aliments cuits. Le moulin est également destiné à éliminer l’odeur des aliments jetés au fur et à mesure qu’ils se décomposent, vous laissant avec quelque chose qui ressemble plus à un sol friable qu’à un compost funky.

Moulin



En théorie, si vous vouliez utiliser les motifs de votre jardin, vous le pouvez. Mais Mill ne produit pas de compost riche en nutriments ; il produit plutôt des aliments qui ont été séchés et broyés. Les composteurs potentiels devraient remouiller le matériau avant utilisation, et il se peut que cela ne donne pas les mêmes résultats que le compost traditionnel. De plus, tout aliment qui ne convient généralement pas au compost – produits laitiers, huile, viande – pourrait avoir des effets néfastes sur vos radis et votre rhododendron.

Vous paierez 33 $ par mois pour aider la planète

Moulin



Cette partie peut donner à réfléchir à ceux qui cherchent à utiliser ce système par ailleurs solide et durable. Bien que l’appareil lui-même n’ait aucun coût initial, Mill propose des frais d’abonnement de 33 $ par mois lorsque vous payez un an à l’avance, soit 396 $ au total. Cela couvre le bac, les boîtes d’expédition et les frais de livraison à l’usine pour traitement, mais c’est un prix élevé pour quelque chose sans avantages immédiats ou tangibles. Allez-y d’un mois à l’autre et Mill vous coûtera 45 $ par mois, plus 75 $ d’avance pour faire expédier le bac.

Pour les composteurs existants ou ceux qui cherchent à démarrer, Mill n’aura probablement pas beaucoup de sens, puisque vous avez déjà une solution pour les déchets alimentaires qui ne coûte rien et profite à votre jardin. Pour ceux qui ne peuvent pas composter ou qui n’en ont pas l’utilité, Mill présente une option écologique pour minimiser cette empreinte carbone embêtante et réduire le gaspillage alimentaire.

Le moulin est . Les places sont “limitées”, selon le site Web. Nous prévoyons de tester le nouveau bac de cuisine et publierons une prise complète une fois que nous le ferons.

Le coût environnemental du gaspillage alimentaire

Moulin



Selon les données de la Agence de Protection de l’Environnement, les déchets alimentaires sont le matériau le plus couramment mis en décharge et incinéré aux États-Unis, comprenant 24 % des déchets mis en décharge et 22 % des déchets solides municipaux brûlés. Tous ces restes de nourriture dans la décharge entraînent des émissions laides, notamment du dioxyde de carbone et du méthane. Cette nourriture non consommée signifie également un gaspillage de ressources, y compris l’agriculture, l’eau, la terre, les pesticides, les engrais et l’énergie.

Si le compostage vous intéresse, nous avons un guide étape par étape pour construire une ferme de vers – c’est moins dégoûtant que vous ne le pensez, et a beaucoup d’avantages.