Le compostage de corps humains après la mort est autorisé à New York

New York est le dernier État des États-Unis à légaliser le compostage humain. Après la mort, le corps d’une personne peut désormais être transformé en terre, ce qui est considéré comme une alternative écologique à l’inhumation ou à la crémation, conformément à la Bbc.

Un corps est placé dans un récipient et on le laisse se décomposer sur une période de plusieurs semaines. Ce processus est également connu sous le nom de “réduction organique naturelle”. L’action législative fait de New York le sixième État américain à le faire depuis 2019 et offre aux résidents l’accès à un mode d’inhumation différent et écologique qui serait écologiquement rationnel.

Cependant, les restes doivent être livrés à une société de cimetière certifiée en tant qu’installation de réduction organique, convenablement confinée et ventilée, et ne contenant pas “une batterie, un bloc-batterie, une pile électrique, un implant radioactif ou un dispositif radioactif”.

Des installations spéciales en surface sont utilisées pour le processus. Un corps est placé dans un récipient scellé avec des matériaux choisis comme des copeaux de bois, de la luzerne et de l’herbe à paille, et il se décompose au fil du temps à l’aide de bactéries, selon la sortie.

Après environ un mois, la terre est donnée aux proches après avoir été chauffée pour tuer les microbes infectieux. Il peut être utilisé pour planter des arbres, des légumes ou des fleurs.

La BBC a ajouté que les défenseurs du compostage humain soutiennent qu’il s’agit non seulement d’une option plus respectueuse de l’environnement, mais aussi d’une option plus pratique dans les villes où l’espace pour les cimetières est limité. Cependant, les évêques catholiques de New York se sont opposés à la mesure car ils estimaient que les restes humains ne devaient pas être traités comme des “déchets domestiques”.

Washington est devenu le premier État américain à le légaliser en 2019. Le Colorado, l’Oregon, le Vermont et la Californie ont rapidement suivi.