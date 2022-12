Le compost domestique de Montréal est transporté par camion à 100 km. Un aperçu du programme retardé et coûteux de la ville

Une fois par semaine, des centaines de milliers de Montréalais mettent consciencieusement de côté leurs restes de nourriture pour la collecte de compost.

Mais ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est que les camions qui ramassent les bacs bruns se rendent souvent dans des centres de traitement à plus de 100 kilomètres de la ville, crachant ainsi des gaz à effet de serre.

Montréal était censée avoir deux nouveaux sites à l’intérieur des limites de la ville maintenant – à Saint-Laurent et Montréal-Est – mais la construction a été retardée depuis juillet par un conflit de travail.

Les travailleurs d’EBC, une entreprise de construction basée à Montréal, ont quitté les deux chantiers cet été après un désaccord avec Veolia, l’entreprise qui supervise le projet.

Aucune des deux sociétés n’a renvoyé de demande de commentaire. Au total, les contrats municipaux valent 340 millions de dollars.

Alors que le différend s’éternise, les critiques affirment que les retards coûtent cher aux contribuables et à l’environnement.

Alan DeSousa, membre de l’opposition Ensemble Montréal et maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, dit douter que l’usine de son arrondissement soit prête au début de 2023.

DeSousa n’a même pas pu visiter le chantier, pourtant situé dans son arrondissement.

Il craint que les dépassements de coûts ne drainent l’argent d’autres projets, le laissant avec un “sentiment très nauséabond parce que ces coûts supplémentaires doivent être supportés par les contribuables”.

Le centre de compostage de Saint-Laurent est terminé à 90 %, selon les autorités. Mais on ne sait toujours pas quand il sera opérationnel et il n’y avait aucun signe de travaux de construction lors d’une récente visite sur le site. (Florence Pluhar/Radio-Canada)

L’objectif 2025 de la ville est-il atteignable ?

Marie-Andrée Mauger, mairesse de l’arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif de la Ville responsable de l’environnement, s’est dite confiante que la Ville peut encore atteindre son objectif de 2025 et que l’usine de Saint-Laurent sera prête au début de la nouvelle année.

«Nous ne voulons pas que la population et la ville de Montréal soient prises en otage à cause de ce différend commercial», a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, 635 000 ménages ont accès à la collecte des déchets organiques à Montréal, soit environ 70 % du total de la ville.

La plupart des personnes vivant dans des immeubles d’appartements de neuf logements ou plus ne le font toujours pas.

Montréal s’est fixé comme objectif de rendre le compostage des déchets alimentaires accessible à tous les résidents d’ici 2025.

À l’heure actuelle, environ la moitié de ce qui entre dans les sites d’enfouissement de la ville de Montréal est de la matière organique qui pourrait être envoyée ailleurs.

Si on le laisse se décomposer dans une décharge, ce matériau libère du méthane, un puissant gaz à effet de serre qui les experts disent est responsable d’environ un tiers du réchauffement climatique observé.

Des plans pour un système amélioré de traitement des déchets alimentaires de la ville sont en place depuis plus d’une décennie.

Les coûts du projet ont monté en flèche au fil des ans, tandis que la proposition elle-même a été réduite – un projet 2013 a prévu un budget de 237 millions de dollars pour cinq centres distincts à travers la ville.

Marie-Andrée Mauger, mairesse de l’arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif de la Ville responsable de l’environnement, a indiqué que le centre de Saint-Laurent sera prêt au début de 2023. (Benoît Chapdelaine/Radio-Canada)

Mauger a déclaré que le centre de compostage de Saint-Laurent est terminé à plus de 90 % et que les travaux avancent lentement. Un jour de semaine récent, il n’y avait aucun signe de travailleurs sur le site.

L’autre centre, une installation de biométhanisation à Montréal-Est, est achevé à environ 50 %, selon une présentation au conseil municipal plus tôt ce mois-ci.

L’installation de Saint-Laurent est conçue pour produire un sol de haute qualité pouvant être utilisé dans les jardins et les fermes, tandis que celle de Montréal-Est produira du gaz naturel pouvant être utilisé comme source d’énergie.

Ces centres n’étant toujours pas terminés, les déchets alimentaires sont envoyés à plusieurs endroits hors de l’île, a déclaré un porte-parole de la ville, notamment à Moose Creek, en Ontario, à environ 145 kilomètres à l’ouest de Montréal.

Mauger a reconnu que la situation actuelle n’est pas idéale. À terme, l’idée est de traiter les déchets alimentaires sur l’île, a-t-elle déclaré, « afin de réduire les camions dans nos rues partout au Québec ».

“Nous en ferons quelque chose dont nous sommes fiers… au lieu de le mettre à la décharge et de créer du méthane qui est très mauvais pour l’environnement”, a déclaré Mauger.

“Dans un sens plus large, c’est un avantage pour la société”

Le Dr Grant Clark, expert en compostage et professeur agrégé au département de génie des bioressources de l’Université McGill, a déclaré qu’il y a un débat sur la question de savoir si les centres choisis sont optimaux.

Mis à part le coût élevé et la controverse, a-t-il dit, les nouveaux centres apporteront des avantages.

“Presque invariablement, la municipalité va donner gratuitement du compost à ses citoyens, donc si vous êtes jardinier, c’est un avantage”, a-t-il déclaré.

“Mais dans un sens plus large, c’est un avantage pour la société. C’est donc une façon de contribuer à la lutte contre le changement climatique en réduisant nos émissions. Et cela est fait parce que nous détournons ces matériaux des décharges et réduisons les émissions de méthane. “

Il a dit que d’autres villes, comme Edmonton et Calgary, sont plus avancées en ce qui concerne leurs programmes de compostage.

“Il reste encore beaucoup de travail à faire”, a déclaré Clark. “Mais c’est la direction dans laquelle les municipalités se dirigent généralement en raison de l’intérêt des gouvernements pour l’économie circulaire et le recyclage de ces nutriments et déchets organiques vers une place utile à nouveau dans l’économie.”