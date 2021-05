Le compositeur Vanraj Bhatia décède, B-Town pleure la perte | Nouvelles des gens

Bombay: Le directeur musical Vanraj Bhatia est décédé vendredi à sa résidence de la ville. Il avait 93 ans.

Il aurait été alité en raison de problèmes liés à l’âge. Il n’avait pas été bien depuis un moment maintenant.

Le cinéaste Hansal Mehta s’est tourné vers les réseaux sociaux pour pleurer la perte. Il a écrit: «RIP Maestro». tandis que l’acteur Farhan Akhtar écrivait: « RIP #VanrajBhatia … mis à part les nombreuses autres œuvres musicales brillantes qu’il a créées, je me souviens très bien du thème de ‘Tamas’ qui a commencé avec un cri si rempli d’angoisse, cela pourrait faire frissonner n’importe qui la colonne vertébrale et briser le cœur de qui que ce soit. «

Le musicien Ehsaan Noorani du trio Shankar-Ehsaan-Loy a écrit: « Adieu Vanraj Bhatia, l’un des meilleurs compositeurs de l’Inde … était heureux de savoir que vous avez travaillé avec vous et que vous avez fait partie de votre musique. Il n’y en aura pas d’autre vous. »

Bhatia est devenu célèbre en marquant de la musique dans une gamme de films d’art et d’essai dans les années soixante-dix et quatre-vingt, tels que « Ankur », « Manthan », « Bhumika », « Jaane Bhi Do Yaaro », « Mohan Joshi Haazir Ho! » et « 36 Chowringhee Lane », ainsi que des émissions de télévision « Wagle Ki Duniya » et « Banegi Apni Baat ».

Le compositeur a remporté le prix national pour sa musique dans le célèbre « Tamas » de Govind Nihalani en 1988 et a reçu le Padma Shri en 2012.