Le compositeur qui transforme la touche humaine de Hayao Miyazaki en musique

Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann, Sergio Leone et Ennio Morricone, Steven Spielberg et John Williams : Certains des plus grands cinéastes ont cultivé des relations durables et mutuellement enrichissantes avec les musiciens. Le partenariat de plusieurs décennies entre le maître de l’animation japonais Hayao Miyazaki et le compositeur, pianiste et chef d’orchestre Joe Hisaishi appartient certainement à ce temple de la renommée.

Hisaishi a d’abord travaillé avec Miyazaki sur le long métrage de science-fiction écologique “Nausicaa de la vallée du vent”, sorti en 1984. Depuis, il a marqué tous les longs métrages de Miyazaki, composant des bandes sonores merveilleusement évocatrices pour des favoris tels que la fable familiale “My Voisin Totoro » (1988) ; l’histoire de l’indépendance d’une jeune fille «Kiki’s Delivery Service» (1989); l’épopée d’époque “Princess Mononoke” (1997); et “Spirited Away” (2002), lauréat d’un Oscar, un joyau sur une petite fille têtue qui a été la deuxième sur la liste des 25 meilleurs films du 21e siècle du New York Times à ce jour.

Cette semaine, les fans de longue date et les nouveaux venus pourront entendre des extraits de ces partitions et plus encore, lorsque Hisaishi, 71 ans, dirigera l’American Symphony Orchestra dans “Music From the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki”, une série de concerts à Radio City Music Hall à partir de samedi. (Les interprètes comprendront également le chœur MasterVoices et le Brooklyn Youth Chorus, ainsi que les chanteurs Amanda Achen et Mai Fujisawaqui est la fille de Hisaishi.)