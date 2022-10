Le compositeur pionnier de l’avant-garde japonaise Ichiyanagi décède à 89 ans

TOKYO – Le pianiste et compositeur d’avant-garde Toshi Ichiyanagi, qui a étudié avec John Cage et a dirigé les avancées japonaises en matière de musique expérimentale moderne, est décédé. Il avait 89 ans. Ichiyanagi, qui était mariée à Yoko Ono avant d’épouser John Lennon, est décédée vendredi, selon la Kanagawa Arts Foundation, où Ichiyanagi avait été directrice artistique générale. La cause du décès n’a pas été donnée.

“Nous voudrions exprimer notre plus sincère gratitude à tous ceux qui l’ont aimé de son vivant”, a déclaré samedi le président de la fondation, Kazumi Tamamura, dans un communiqué.

Ichiyanagi a étudié à la Juilliard School de New York et est devenu un pionnier, utilisant des techniques de composition à l’esprit libre qui laissaient beaucoup au hasard, incorporant non seulement des éléments et des instruments japonais traditionnels, mais aussi de la musique électronique.

Il était connu pour ses collaborations défiant les frontières des genres, travaillant avec Jasper Johns et Merce Cunningham, ainsi qu’avec des artistes japonais innovants comme l’architecte Kisho Kurokawa et le poète-dramaturge Shuji Terayama, ainsi qu’avec Ono, avec qui il a été marié pendant plusieurs années à partir du milieu des années 1950.

“Dans ma création, j’ai essayé de laisser divers éléments, qui ont souvent été considérés séparément comme un contraste et opposés dans la musique, coexister et se pénétrer”, a déclaré Ichiyanagi dans une déclaration d’artiste.

La musique traditionnelle japonaise l’a inspiré et enhardi, a-t-il dit, parce qu’elle n’était pas préoccupée par les définitions habituelles de la musique comme «art temporel», ou ce qu’il appelait des «divisions», telles que relatif et absolu, ou nouveau et ancien.

La musique moderne concernait davantage “l’espace substantiel, afin de restaurer la richesse spirituelle que la musique fournit”, a-t-il déclaré.

Parmi ses œuvres bien connues pour orchestre figure son « Berlin Renshi » turbulent et provocateur. Renshi est une sorte de poésie collaborative japonaise qui est plus un vers libre ouvert que des formes plus anciennes comme “renku”.

En 1989, Ichiyanagi a formé le Tokyo International Music Ensemble — The New Tradition (TIME), un groupe orchestral axé sur les instruments traditionnels et le « shomyo », un style de chant bouddhiste.

Sa musique a voyagé librement à travers les influences et les cultures, passant sans heurt de l’avant-garde minimaliste à l’opéra occidental.

Ichiyanagi a fait le tour du monde, créant ses compositions au Carnegie Hall de New York et au Théâtre des Champs-Élysées de Paris. Le Théâtre national du Japon lui commande également plusieurs œuvres.

Il est resté prolifique au fil des ans, produisant le Concerto pour marimba et orchestre en 2013 et le Concerto pour piano n° 6 en 2016, qu’Ichiyanagi a interprété en solo lors d’un festival de Tokyo.

Ichiyanagi a reçu de nombreux prix, dont le prix Alexander Gretchaninov de Juilliard, l’ordre des Arts et des Lettres de la République française et l’Ordre du Soleil Levant, les rayons d’or avec rosette et la médaille du ruban violet du gouvernement japonais.

Né à Kobe dans une famille de musiciens, Ichiyanagi s’est montré prometteur en tant que compositeur dès son plus jeune âge. Il a remporté un concours majeur au Japon avant de déménager aux États-Unis à l’adolescence, alors que de tels mouvements étaient encore relativement rares dans le Japon d’après-guerre.

Des funérailles privées ont lieu avec la famille. Une cérémonie publique en son honneur est en préparation, organisée par son fils, ont indiqué les médias japonais.