Le compositeur Oo Antava Devi Sri Prasad se marie secrètement avec Pujita Ponnada ? L’actrice de Rangasthalam brise le silence

Le compositeur de musique Devi Sri Prasad, populairement connu sous le nom de DSP, s’est fait remarquer avec sa récente composition Oo Antava item song from Pushpa mettant en vedette Samantha Ruth Prabhu. Récemment, il a été rapporté que le compositeur sortait avec l’actrice de Rangasthalam Pujita Ponnada et s’était secrètement marié avec elle. Au milieu de leurs rumeurs de mariage, Pujita a maintenant rompu son silence à ce sujet.

Pujita, qui a été vue pour la dernière fois dans Aakasa Veedhullo et Katha Kanchiki Manam Intiki, est actuellement occupée par les promotions de son prochain film Ravanasura avec Ravi Teja. Lors de sa récente interaction avec les médias, l’actrice a été interrogée sur les rumeurs en cours de mariage secret avec Devi Sri Prasad.

Elle a clarifié qu’elle n’était pas la petite amie de Devi Sri Prasad et qu’elle était très célibataire. Elle a également ri des rumeurs de son mariage secret et l’a qualifié de sans fondement. Ce n’est pas la première fois que le compositeur de musique entretient une relation amoureuse avec une actrice. Auparavant, il était lié à Charmme Kaur et Pranitha Subash.

Pujita a récemment fait la une des journaux pour avoir partagé des lèvres passionnées avec Gautham Krishna qui a fait ses débuts au cinéma en telugu avec Aakasa Veedhullo. Parlant de son expérience de travail avec elle, Gautham avait déclaré que Pujita était très terre-à-terre et très confortable avec qui travailler. C’est une âme très passionnée, elle lui a rendu très facile d’agir aussi.

D’autre part, Devi Sri Prasad est l’un des principaux directeurs musicaux des industries cinématographiques tamoule et télougou. Il a récemment fait la une des journaux à cause de son score pour Pushpa: The Rise. Le directeur musical a livré plusieurs chartbusters tout au long de sa carrière.