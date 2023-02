Le compositeur légendaire Burt Bacharach, à l’origine de tubes comme I Say a Little Prayer, est mort à 94 ans

Burt Bacharach, le compositeur singulièrement doué et populaire et lauréat d’un Oscar qui a ravi des millions de personnes avec les arrangements originaux et les mélodies inoubliables de Marcher sur par, Connaissez-vous le chemin de San Jose et des dizaines d’autres succès, est décédé à 94 ans.

Bacharach est décédé mercredi chez lui à Los Angeles de causes naturelles, a déclaré jeudi la publiciste Tina Brausam.

Au cours des 70 dernières années, seuls Lennon-McCartney, Carole King et une poignée d’autres ont rivalisé avec son génie pour des chansons instantanément accrocheuses qui sont restées interprétées, jouées et fredonnées longtemps après leur écriture.

Il a eu une série de succès parmi les 10 meilleurs des années 1950 au 21e siècle, et sa musique a été entendue partout, des bandes sonores de films et des radios aux systèmes stéréo domestiques et aux iPods, que ce soit Alfie et Je dis une petite prière ou Je ne retomberai plus jamais amoureuse et Ce mec est amoureux de toi.

Dionne Warwick était son interprète préférée, mais Bacharach, généralement en tandem avec le parolier Hal David, a également créé du matériel de choix pour Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones et bien d’autres.

Elvis Presley, les Beatles et Frank Sinatra faisaient partie des innombrables artistes qui ont repris ses chansons, avec des artistes plus récents qui l’ont chanté ou échantillonné, notamment les White Stripes, Twista et Ashanti.

Marcher par seul a été couvert par tout le monde, de Warwick et Isaac Hayes au groupe punk britannique The Stranglers et Cyndi Lauper.

Innovateur et rétrograde

Bacharach était à la fois un innovateur et un rétrograde, et sa carrière semblait parallèle à l’ère du rock. Il a grandi avec le jazz et la musique classique et avait peu de goût pour le rock lorsqu’il a fait irruption dans le milieu dans les années 1950.

Cela a commencé par les mélodies, fortes mais entrecoupées de rythmes changeants et d’harmoniques surprenantes. Il attribue une grande partie de son style à son amour du bebop et à son éducation classique, en particulier sous la tutelle de Darius Milhaud, le célèbre compositeur.

Il est né à Kansas City, Missouri, mais a rapidement déménagé à New York. Son père était un chroniqueur syndiqué, sa mère une pianiste qui a encouragé le garçon à étudier la musique. Bien qu’il soit plus intéressé par le sport, il pratique le piano tous les jours après l’école, ne voulant pas décevoir sa mère.

Alors qu’il était encore mineur, il se faufilait dans les clubs de jazz, portant une fausse carte d’identité, et entendait des grands comme Dizzy Gillespie et Count Basie.

“Ils étaient tellement incroyablement excitants que tout d’un coup, je me suis lancé dans la musique d’une manière que je n’avais jamais connue auparavant”, se souvient-il dans ses mémoires. Quiconque avait un coeurpublié en 2013. “Ce que j’ai entendu dans ces clubs m’a fait tourner la tête.”