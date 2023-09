Le compositeur Jawan Anirudh Ravichander se marie-t-il avec Keerthy Suresh ? Le père de l’actrice réagit

L’actrice de Mahanati, Keerthy Suresh, se retrouve souvent dans les rumeurs de mariage. Le dernier en date est avec le compositeur Jawan Anirudh Ravichander. Il est, on le sait, l’un des musiciens les plus recherchés du Sud. Le BGM et les chansons de Jawan font fureur. Des rumeurs courent selon lesquelles les deux hommes, bons amis depuis un moment, pourraient bientôt franchir le pas. Mais son père, Suresh Kumar, a nié la même chose. Il a déclaré au portail de divertissement OTT Play qu’il n’y avait « absolument aucune vérité » là-dedans. Il aurait déclaré : « Les rapports sont tous sans fondement et ne contiennent aucun iota de vérité. Il y a eu des nouvelles de tant d’autres liens également et ce n’est pas la première fois que quelqu’un publie un reportage sur elle et Anirudh. soit. »

Keerthy Suresh nie avoir épousé Anirudh Ravichander

Keerthy Suresh a également déclaré au journaliste Subhash K Jha que la nouvelle était fausse. Elle a dit qu’il n’était qu’un de ses amis. L’actrice est très proche de Priya Atlee et du réalisateur de Jawan. Elle a fait une bobine sur Chaleya et l’a partagée pour soutenir ses amis. D’autres stars du Sud comme Mahesh Babu, Allu Arjun, SS Rajamouli et Ram Pothineni ont également montré leur amour à Jawan.

Anirudh Ravichander a donné de la musique à de nombreux films de Keerthy Suresh comme Remo, Thaana Serndha Kootam, Agnyaathavasi et d’autres. Les deux sont des amis très proches. Anirudh Ravichander a conquis le public hindi avec l’album de Jawan.

Keerthy Suresh sort avec un homme d’affaires basé à Dubaï ?

Il y a quelques mois, on disait que Keerthy Suresh voyait un homme d’affaires basé à Dubaï nommé Farhan. Ces rumeurs ont commencé après qu’elle ait publié une photo d’eux sur les réseaux sociaux. Après que les informations soient devenues virales, elle a nié sortir avec lui. Mais l’actrice a déclaré qu’elle était effectivement amoureuse et qu’elle révélerait bientôt l’identité de son homme mystérieux. Suresh Kumar, son père a également clarifié les rumeurs. Il a dit que Farhan n’était qu’un bon ami.

La vie amoureuse d’Anirudh Ravichander

Anirudh Ravichander a fait l’actualité en sortant avec Andrea Jeremiah dans le passé. Elle était plus âgée pour lui. La nouvelle est devenue virale après que des photos d’eux s’embrassant aient été divulguées sur les réseaux sociaux. Il avait alors 25 ans. Anirudh Ravichander a déclaré qu’il était malheureux et déplaisant que les photos soient rendues publiques.