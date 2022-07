Le compositeur du thème de James Bond est décédé — RT World News

Monty Norman, l’auteur-compositeur britannique qui a écrit la célèbre mélodie, est décédé à l’âge de 94 ans

Le compositeur britannique Monty Norman, qui était surtout connu pour le thème emblématique de James Bond, est décédé lundi à l’âge de 94 ans, selon un communiqué publié sur son site officiel.

"C'est avec tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Monty Norman le 11 juillet 2022 après une courte maladie», lit-on dans le communiqué.















Norman, né Monty Noserovitch, a été embauché par le producteur Albert ‘Cubby’ Broccoli en 1962 pour écrire un thème pour ‘Dr. Non’, le premier film de James Bond. Sa composition, qu’il avait initialement écrite pour une proposition d’adaptation musicale du roman de VS Naipaul “Une maison pour M. Biswas”, a été utilisée dans les 25 films mettant en vedette le super-espion britannique fictif.

Pendant que Norman écrivait le thème de Bond, les producteurs engageaient un autre compositeur, John Barry, pour le réarranger et le déployer dans les partitions de près d’une douzaine d’autres films de Bond. La confusion dans les médias quant à savoir qui avait réellement écrit la chanson a conduit Norman à poursuivre le journal Sunday Times pour avoir crédité à tort Barry dans un article de 1997. Norman a remporté le procès en 2002, recevant 30 000 £ (35 710 $) de dommages et intérêts.

Norman a également écrit des chansons pour des comédies musicales, notamment “Expresso Bongo”, “Make Me an Offer”, “Poppy” et “Songbook”, et a composé la partition de la comédie de Bob Hope de 1963 “Call Me Bwana”. Il a même reçu un Olivier Award et un Evening Standard Award en 1979 pour son travail sur ‘Songbook’. Cependant, dans un commentaire récent, il a reconnu que le thème Bond éclipserait à jamais toutes les autres réalisations.

“Eh bien, j’espère que le moment venu, les gens se souviendront que j’ai fait pas mal de choses, mais le fait que James Bond soit si emblématique dans l’esprit de tout le monde – vous ne pouvez pas discuter avec cela et je ne voudrais pas non plus“, a déclaré Normand.

Le regretté compositeur laisse dans le deuil sa seconde épouse, Rina Caesari, et sa fille.