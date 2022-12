Le compositeur de Twin Peaks décède à l’âge de 85 ans — RT Games & Culture

Angelo Badalamenti, un compositeur polyvalent lauréat d’un Grammy qui a travaillé avec le réalisateur David Lynch et a écrit le thème emblématique de la série télévisée “Twin Peaks”, est décédé dimanche à l’âge de 85 ans.

Il est décédé de causes naturelles à son domicile de Lincoln Park, dans le New Jersey, a déclaré sa nièce, Frances Badalamenti, au Hollywood Reporter.

Né à Brooklyn en 1927 de parents italo-américains, Badalamenti était un compositeur de formation classique et a écrit des chansons qui ont été enregistrées par Nina Simone (“I Hold No Grudge”) et Nancy Wilson (“Face It, Girl, It’s Over”), entre autres beaucoup d’autres.

Badalamenti a d’abord collaboré avec Lynch pour son thriller néo-noir ‘Blue Velvet’ (1986). L’actrice Isabella Rossellini l’a initialement invité sur le plateau en tant que coach vocal. Badalamenti a écrit la musique du morceau “Mysteries of Love”, tandis que Lynch a écrit les paroles.

Il a ensuite travaillé sur plusieurs films de Lynch, dont “Lost Highway” (1997) et “Mulholland Drive” (2001), qui ont valu à Lynch une nomination à l’Oscar du meilleur réalisateur.

Badalamenti a remporté un Grammy pour le thème principal de la série télévisée mystère de Lynch “Twin Peaks” (1990-91), qui est devenue l’un de ses morceaux les plus reconnaissables, et a ensuite travaillé sur la suite de l’émission en 2017.

Outre sa carrière à la télévision et au cinéma, Badalamenti a composé le thème d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 1992 à Barcelone, en Espagne.