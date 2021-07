Le compositeur de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo s’excuse pour les brimades à l’école

Un compositeur de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo s’est excusé après un tollé suscité par d’anciennes interviews dans lesquelles il évoquait le harcèlement de camarades handicapés, le dernier scandale des organisateurs.

Le tollé, six jours seulement avant l’ouverture des Jeux, intervient après la démission de plusieurs responsables clés de Tokyo 2020 à l’approche des Jeux olympiques, dont l’ancien chef Yoshiro Mori qui a démissionné suite à des commentaires sexistes.

La dernière fureur concerne le musicien Keigo Oyamada, dit Cornelius, qui fait partie des compositeurs de la musique de la cérémonie d’ouverture.

Après que son implication dans la musique de la cérémonie d’ouverture a commencé à circuler en ligne plus tôt cette semaine, des interviews du milieu des années 1990 ont refait surface dans lesquelles il a discuté, sans remords apparent, de son intimidation de camarades de classe handicapés.

L’intimidation et ses remarques ont suscité l’indignation en ligne et ont incité Oyamada à publier une déclaration exprimant « un profond regret » à la fois pour son comportement et ses commentaires.

« Je m’excuse du fond du cœur », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur son site Internet.

Les organisateurs de Tokyo 2020 ont déclaré dans un communiqué qu’ils n’étaient pas au courant des remarques « mais elles sont inappropriées ».

Mais ils ont noté qu’Oyamada « regrette lui-même et a eu des doutes sur les remarques faites au moment de l’interview ».

Ils ont déclaré qu’Oyamada avait apporté des contributions « énormes » à la cérémonie d’ouverture et qu’ils espéraient qu’il « consacrerait son énergie » aux derniers préparatifs de l’événement, le décrivant comme quelqu’un avec des « normes éthiques élevées ».

Le scandale n’est que le dernier casse-tête du personnel pour les organisateurs, qui ont déjà résisté à la démission de leur ancien chef Mori, qui a démissionné en février après avoir affirmé que les femmes parlaient trop lors des réunions.

Le directeur créatif des cérémonies d’ouverture et de clôture, Hiroshi Sasaki, a également choisi de démissionner en mars après avoir suggéré qu’une comédienne de taille plus apparaisse comme un cochon.

À moins d’une semaine de l’ouverture des Jeux, les organisateurs se battent pour convaincre le public et les athlètes que les Jeux olympiques seront sûrs.

Tokyo est en état d’urgence virale, avec des fans interdits de presque toutes les compétitions olympiques, et le premier cas de Covid-19 dans le village olympique a été signalé samedi.

