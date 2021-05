Le compositeur à la frontière de la musique de film

La première fois que j’ai compris ce que fait le compositeur Nicholas Britell pour un film – compris de tout mon corps – j’étais dans son studio, écoutant une erreur qu’il avait commise et la façon dont il l’avait corrigée. Plus tôt, dans un café près du Lincoln Center, je lui avais posé des questions sur le processus de création de «Moonlight», l’histoire de passage à l’âge adulte récompensée par un Oscar qu’il avait écrite pour Barry Jenkins. Britell m’a parlé d’une scène, au début du film, dans laquelle le mentor du protagoniste lui apprend à nager. «Je regardais la séquence comme:« Oh, Juan et Little nagent »», a déclaré Britell. «C’est un beau moment. Ce sera quelque chose de spécial qu’il pourra emporter avec lui. Britell a donc écrit une douce pièce en fa majeur, une houle orchestrale avec une clarinette chantant une variation sur le thème de Little en plus. Il l’a joué pour Jenkins. La réponse fut un «non» viscéral.

Jenkins l’a exhorté à considérer la scène comme un baptême spirituel. Ce n’était pas simplement de l’optimisme ou du bonheur. C’était le premier jour du reste de la vie de Little. «Et je suis toujours ému, même juste en y pensant», a déclaré Britell. «Parce que j’ai tout de suite su. Sur place, il a commencé à improviser quelque chose de plus sombre, en ré mineur, avec le sentiment virtuose d’une cadence. «Je jouais sur mon clavier avec une sorte de fausse violence», a-t-il déclaré. «Barry me dirigeait depuis le canapé. Et donc juste là, je l’ai juste fait devant lui.

Dans son studio, Britell m’a joué la scène. Il a d’abord évoqué sa tentative originale, sur des images d’une première coupe. C’était une musique de film tendre et sans ambiguïté qui aurait pu marquer n’importe quel rite de passage; J’ai imaginé une équipe de football de lycée triomphant contre toute attente. Puis il a cité «Middle of the World», la musique qu’il a faite avec Jenkins. Le violon joue des vagues d’arpèges cahoteuses, sauvages et exaltantes. Little disparaît dans l’océan, Juan le tient mais ne le protège pas, l’initiant seulement à une sorte d’abandon violent. Vous regardez avec votre cœur dans la gorge: c’est beau et aussi, en quelque sorte, terrifiant.