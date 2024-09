Le « composé B » nouvellement identifié est prometteur en tant que meilleur stimulant immunitaire contre le cancer et les maladies chroniques

Les régulateurs en amont et les voies canoniques qui ont été régulés à la hausse ou à la baisse dans les PBMC traitées au composé B plus SEB par rapport aux PBMC traitées au SEB, comme analysé par IPA. Crédit: La médecine dans la découverte de médicaments (2024). DOI : 10.1016/j.medidd.2024.100178



Une équipe de chercheurs de l’Université de l’Alberta a créé un composé moléculaire qui active le système immunitaire et s’avère prometteur pour devenir un traitement efficace et polyvalent contre le cancer et les infections chroniques.

« Il s’agit d’une étape vers le développement d’un médicament à petites molécules pouvant aider à activer le système immunitaire. Cela pourrait ouvrir de nouvelles voies à l’immunothérapie et améliorer les résultats pour les patients », déclare Khaled Barakat, professeur à la Faculté de pharmacie et d’études pharmaceutiques et auteur principal de un étude récente publié dans La médecine dans la découverte de médicaments.

Les petites molécules – des composés de faible poids moléculaire capables de contrôler la fonction de protéines particulières dans les cellules – ont le potentiel de changer la façon dont nous traitons diverses maladies immunologiques, explique Barakat. Ils présentent également plusieurs avantages par rapport aux approches actuelles.

Actuellement, la plupart des approches ciblant les cellules malades via le système immunitaire impliquent l’utilisation d’immunostimulants. Comme de petites molécules, ces médicaments agissent en stimulant et en activant le système immunitaire. Ils sont efficaces, mais ils présentent des inconvénients.

De nombreux immunostimulants sont très coûteux à fabriquer et à administrer et nécessitent des doses élevées. Ils ont également généralement une longue demi-vie – le temps nécessaire pour que la quantité de médicament dans le corps soit réduite de moitié – ce qui entraîne un plus grand risque de réactions indésirables, dit-il.

Les petites molécules, en revanche, sont beaucoup moins coûteuses et ont une demi-vie plus courte. Ils sont également plus stables à température ambiante et les médicaments à petites molécules sont plus à même de circuler dans le corps.

Ils peuvent également traverser la barrière hémato-encéphalique, un système de cellules spécialisées qui protègent le cerveau des toxines présentes dans le sang, ce que la plupart des immunostimulants ne peuvent pas faire.

« C’est l’un des grands avantages », explique Barakat. « Si vous disposez d’une petite molécule capable de traverser la barrière hémato-encéphalique, vous pouvez réellement commencer à traiter des tumeurs inaccessibles. »

La petite molécule créée par l’équipe de Barakat, appelée composé B, est un dérivé d’un autre composé potentiel que le groupe testait. La différence est que le composé B est plus soluble dans l’eau que l’autre composé, un facteur clé dans la création d’un médicament qui est efficacement absorbé et distribué dans tout le corps.

Dans leur étude, les chercheurs ont confirmé que le composé B stimulait les cellules immunitaires car ils ont constaté une augmentation à la fois de la quantité de cellules T (cellules immunitaires qui ciblent des antigènes particuliers, comme les cellules cancéreuses) et de la quantité de cytokines (petites protéines qui jouent un rôle essentiel). rôle dans la régulation du système immunitaire).

Se concentrer sur des composés prometteurs

Comme l’explique Barakat, son laboratoire commence par utiliser l’apprentissage automatique et la modélisation moléculaire pour limiter les composés potentiels à quelques composés prometteurs.

« Nous faisons tout ce que vous feriez dans une expérience en laboratoire, mais nous le faisons sur ordinateur. »

Une fois que leur processus de sélection a identifié quelques composés d’intérêt, tels que le composé B, ceux-ci sont ensuite testés dans les cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC). Les PBMC contiennent une variété de cellules immunitaires également présentes dans le sang, permettant aux chercheurs de modéliser l’effet qu’ils pensent que le composé aura sur l’organisme.

« Lorsque vous ajoutez le composé, le système immunitaire commence à sécréter certaines substances, ce qui indique que le système immunitaire est activé », explique Barakat.

Des recherches visant à identifier des cibles potentielles auxquelles le composé B peut se lier sont déjà en cours et feront l’objet d’une publication de suivi.

Plus d’informations :

Yasser Tabana et al, Les activités immunologiques et l’analyse du transcriptome d’un puissant immunomodulateur à petites molécules, La médecine dans la découverte de médicaments (2024). DOI : 10.1016/j.medidd.2024.100178

Fourni par l’Université de l’Alberta