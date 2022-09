Le comportement tapageur des tribunaux fait partie du «groupe» d’activités citoyennes souveraines

La comparution devant le tribunal d’Ottawa d’un homme connu comme “le camionneur qui n’est jamais parti” a déraillé cette semaine lorsqu’il a déclaré que Dieu était son avocat. C’est le dernier exemple de ce que certains observateurs qualifient d’un groupe d’affaires “anti-gouvernementales” tentant de contester les conventions juridiques.

Walter Derksen, également connu sous le nom de “Brian” par ses partisans, a semblé interrompre à plusieurs reprises les procédures judiciaires mercredi avec des déclarations selon lesquelles il était la Couronne.

Bien que ces affirmations puissent ressembler à de simples fanfaronnades, Christine Sarteschi a déclaré qu’elles indiquent la propagation de ce que l’on appelle le mouvement citoyen souverain.

La professeure agrégée de travail social et de criminologie à l’Université Chatham de Pittsburgh étudie le phénomène et dit avoir suivi sa croissance dans 27 pays, dont le Canada.

“Les citoyens souverains sont des gens qui ne croient pas que la loi s’applique à eux”, a-t-elle expliqué, ajoutant que le concept existe sous une forme ou une autre depuis les années 1950.

“Je pense que l’appel est, c’est comme une carte de sortie de prison à certains égards … (ils pensent) vous n’avez pas à faire toutes les choses que tout le monde déteste faire. Mais ce n’est tout simplement pas l’affaire.”

Derksen est accusé d’avoir fait obstruction à un agent de la paix et d’avoir causé des troubles en étant ivre.

Après des interruptions répétées de sa comparution devant le tribunal mercredi, le juge de paix a ordonné son renvoi. Il sera de retour au tribunal plus tard ce mois-ci.

Arguments voués à l’échec, dit l’avocat

La perturbation est la dernière d’une série d’approches juridiques non conventionnelles adoptées à Ottawa qui, selon un autre expert, retardent au mieux le processus judiciaire et, au pire, causent des troubles sociaux et peut-être même des dommages physiques.

“Cela peut entraîner des délais de traitement plus longs”, a déclaré Stephanie DiGiuseppe, associée du cabinet d’avocats torontois Ruby Shiller Enenajor DiGiuseppe et directrice de la Criminal Lawyers ‘Association.

“Lorsque les affaires prennent plus de temps et qu’une personne est détenue, elle passera plus de temps en détention provisoire et c’est un mauvais effet de se livrer à ce genre de comportement.”

Jour 69:52Un chercheur qui suit le mouvement citoyen souverain dit qu’il est temps de prendre la menace qu’il représente plus au sérieux Lorsque le Freedom Convoy a occupé le centre-ville d’Ottawa l’hiver dernier, une vidéo a circulé montrant un groupe de manifestants se faisant passer pour des agents de la paix. L’idée qu’ils ont le pouvoir de le faire vient du Sovereign Citizen Movement, un mouvement antigouvernemental marginal qui donne à ses partisans le pouvoir de rejeter toute autorité gouvernementale et de créer leurs propres lois. Au Canada, le leader du mouvement est Romana Didulo, qui s’est déclarée reine du Canada. Christine Sarteschi a suivi le mouvement des citoyens souverains aux États-Unis, au Canada et dans le monde et elle dit que nous devrions prendre le mouvement plus au sérieux.

Derksen fait référence à des citoyens souverains dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, dont une publiée sur YouTube le 2 juin, où il dit que les gens sont censés opérer sous “la loi de Dieu”.

“Nous sommes des citoyens souverains”, dit-il à un moment donné, ajoutant, “tout ce qui se passe dans ces salles d’audience est de la fiction”, peu de temps après.

Dans une vidéo en direct partagée sur Facebook le même jour, il mentionne avoir donné à la police son “discours sur les droits souverains”.

Malgré les déclarations de Derksen, DiGiuseppe a déclaré que les arguments des citoyens souverains ne fonctionnent pas devant les tribunaux.

“Les arguments selon lesquels les tribunaux canadiens n’ont pas compétence sur une personne au Canada vont tout simplement échouer”, a-t-elle déclaré.

Sarteschi a déclaré que le mouvement au Canada était apparu sur son radar lors des occupations de convois de l’hiver dernier, lorsqu’elle a vu des vidéos de personnes se suppléant pour tenter d’agir en tant qu’agents de la paix.

Christine Sarteschi est professeure agrégée de travail social et de criminologie à l’Université Chatham de Pittsburgh. Elle a suivi la propagation du mouvement citoyen souverain. (Dan Taekema/CBC)

Elle a également mentionné le Peuple uni du Canada (TUPC), un groupe controversé lié au mouvement Freedom Convoy et à la manifestation qui a fermé une section du centre-ville d’Ottawa pendant des semaines.

Alors que le TUPC publie souvent des articles sur l’état de droit et les poursuites privées, il a également créé ce qu’il appelle la “Force de sécurité du peuple” et a procédé à ce que le groupe a appelé une “arrestation citoyenne” pour récupérer un pistolet à eau.

Les agents des Forces de sécurité du peuple (PSF) ont procédé avec succès à une arrestation citoyenne cet après-midi et ont récupéré des biens volés d’un intrus qu’ils ont observé en train de commettre un vol, une entrée par effraction, un déguisement intentionnel et une intrusion. #RuleOfLaw —@TUPOC_CA

L’approche est légèrement différente, a déclaré Sarteschi. “Chaque fois que quelqu’un tente d’interpréter la loi d’une manière qui est incompatible avec la façon dont les professionnels du droit interprètent la loi … et qu’il essaie d’importer sa propre interprétation que personne ne trouve valable, ce Je classe comme étant une sorte de nature anti-gouvernementale. »

Les croyances des citoyens souverains incluent souvent le fait de ne pas payer d’impôts ou d’immatriculer des véhicules et de contester la légitimité du tribunal – des tactiques que le professeur a déclaré n’avoir jamais vues réussir dans aucun pays.

Vers une « société incivile »

Mais s’il peut être tentant de considérer ceux qui font partie du mouvement comme des “clowns”, Sarteschi a déclaré qu’il y avait un danger à ne pas le prendre au sérieux.

Un groupe de personnes qui suivent un théoricien du complot QAnon, qui prétend être la «reine du Canada», s’est récemment réuni à Peterborough pour tenter d’arrêter des policiers.

Plusieurs membres du groupe ont fini par être arrêtés à la place, y compris un homme qui avait précédemment déclaré à CBC qu’ils tentaient de procéder à “une arrestation citoyenne pacifique et légale, car nous en avons assez de la tyrannie au sein de la société canadienne”.

Sarteschi a déclaré que les personnes qui souscrivent aux idées de citoyens souverains y croient vraiment et peuvent être surprises et même s’indigner lorsqu’elles sont confrontées.

Cela peut conduire à des situations dangereuses et violentes à la fois pour les personnes qui partagent ces opinions et pour la police, a-t-elle déclaré.

“Je les décris toujours comme étant égoïstes parce qu’ils cherchent à faire quelque chose qui (seulement) leur profite”, a déclaré Sarteschi. “Peu importe que ce soit irresponsable ou que cela puisse nuire à d’autres personnes dans la société.”

Le professeur a déclaré que la pensée critique et la remise en question des théories du complot sont deux façons d’affronter le mouvement. Elle pense également que les citoyens souverains devraient faire face aux conséquences lorsqu’ils enfreignent la loi afin qu’ils ne soient pas enhardis.

“Vous avez tous ces petits incendies qu’ils peuvent transformer en grands incendies où vous avez plus de gens qui ont cette attitude”, a déclaré Sarteschi.

“Ce serait aller vers … une société incivile et c’est quelque chose qui m’inquiète beaucoup avec ces groupes.”