Le comportement du prince George ressemble à l’alter ego d’enfance du prince William “The Basher”, selon un expert royal

Le prince George a un jour averti ses camarades de classe qu’ils feraient mieux de “faire attention” car son père, le prince William, sera un jour roi.

“Mon père sera roi alors tu ferais mieux de faire attention”, a dit un jour le fils aîné du prince et de la princesse de Galles – et futur monarque.

L’affirmation a été faite dans “The New Royals”, un livre écrit par la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, dont la sortie est prévue le 4 octobre.

Kinsey Schofield, experte royale et animatrice du podcast “To Di For”, a déclaré à Fox News Digital qu’elle n’était pas surprise par cette affirmation.

“Bien que je n’aie personnellement entendu aucune histoire négative sur le comportement du prince George, cela ressemble assez à l’alter ego d’enfance du prince William, ‘The Basher'”, a-t-elle déclaré.

Selon Schofield, un jeune William aurait dit à un camarade de classe : “Mon père peut battre ton père… mon père est le prince de Galles.”

“Il aimait aussi dire que la reine était sa grand-mère”, a-t-elle expliqué. “William était considéré comme une” terreur “effrontée à l’école pour ses bouffonneries. Les points de vente l’appelaient” bruyant “et” indiscipliné “à l’époque. Les experts royaux ont blâmé son éducation. Le prince Charles de l’époque ne voulait pas que William se sente étouffé par la discipline et règles tandis que la princesse Diana pensait que son comportement coquin était hilarant.”

“La reine est inévitablement intervenue après que le jeune Wills ait continué à repousser les limites”, a poursuivi Schofield. “Elle lui a dit que son comportement était inacceptable. Vous voyez l’influence de la reine sur le prince William dans tous les aspects de sa vie aujourd’hui. William est stoïque, gentil et dévoué à une vie de service. Nous entendons généralement des descriptions très douces du personnage du prince George, mais il a été victime d’intimidation en ligne, donc je ne peux pas imaginer à quoi il doit faire face dans la vraie vie.”

“Je n’arrêterais pas de me vanter si le prince William était mon père non plus !” Schofield a ajouté.

Cependant, il semblait que William était une poignée d’enfant.

Dans “The Palace Papers”, qui a été publié plus tôt cette année, Tina Brown a affirmé que la reine s’était plainte au prince Philip que son petit-fils était “hors de contrôle”.

“Elle n’était pas amusée qu’il aimait dire:” Quand je serai roi, je vais établir une nouvelle règle qui… “”, a écrit Brown.

Diana a également admis que son fils, qu’elle surnommait “Wombat”, se transformait en “une terreur sacrée – se précipitant pour se cogner contre des tables et des lampes, cassant tout ce qu’il voyait”.

Selon Brown, William aurait dit à sa nounou Barbara Barnes : “Personne ne me dit quoi faire ! Quand je serai roi, je te ferai punir.”

Nicholl a écrit que George est également conscient qu’il sera un jour roi. L’aîné des enfants de William et Kate Middleton, 40 ans, est le deuxième sur le trône. Son grand-père, le roi Charles III, a été proclamé monarque après la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre. Elle avait 96 ans.

“Ils élèvent leurs enfants, en particulier Prince George, avec une conscience de qui il est et du rôle dont il héritera, mais ils tiennent à ne pas l’alourdir avec le sens du devoir”, a écrit Nicholl.

L’historien britannique Robert Lacey a déclaré qu’il n’était pas clair quand William avait parlé à son fils de ses futures fonctions royales. Cependant, on pense que la conversation a peut-être commencé vers son septième anniversaire.

“Le but de William en tant que père, a souligné le prince, était de donner à son fils une éducation familiale normale, permettant à la monarchie de rester pertinente et de suivre les temps modernes”, a écrit l’auteur de “Battle of Brothers”, selon The DailyMail.

William et Middleton partagent également la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans.

Mark Tewksbury, membre de l’Ordre du Canada qui a assisté aux funérailles nationales de la reine, a noté que George et ses frères et sœurs se comportaient “incroyablement bien”.

“Ils ressemblaient à des enfants vraiment incroyablement bien élevés, mais… un peu comme, ‘Wow, c’est beaucoup'”, avait précédemment déclaré le nageur olympique au magazine People. “Pour le petit Prince George, ce sera lui un jour, et il ne le sait pas encore vraiment. Et puis j’ai pensé : « Ah, il vient de perdre son arrière-grand-mère. »”

Le certificat de décès de la reine indique que le monarque est mort de vieillesse. Il a été signé par sa fille unique, la princesse Anne.