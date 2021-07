Le comportement déconcertant du marché obligataire pourrait durer tout l’été

Le rendement à 10 ans est important puisqu’il a été un repoussoir pour les valeurs technologiques. Lorsqu’il a baissé, les parts de la technologie et de la croissance ont principalement augmenté ces derniers temps. Elle influence également les taux hypothécaires et autres prêts à la consommation et aux entreprises. De nombreux stratèges s’attendaient à ce que le 10 ans se maintienne à des niveaux plus élevés et progresse vers 2 % ou plus d’ici la fin de l’année.

La mesure des taux d’intérêt américains la plus surveillée – le rendement des bons du Trésor à 10 ans – a de nouveau dérapé en dessous de 1,3% jeudi, un niveau où il s’est négocié pour la dernière fois en février, avant la semaine dernière. Il était à 1,32% vendredi. La surprise et le déclin rapide sont imputés à un certain nombre de facteurs, notamment la couverture courte, les détails techniques, le pic de croissance – et la Réserve fédérale.

« C’est déroutant », a déclaré Michael Schumacher, directeur de la stratégie des taux chez Wells Fargo. « Vous avez un certain nombre de gros joueurs qui, pour diverses raisons, sont assez à l’aise avec l’idée que la croissance économique est, je ne dirais pas faible, mais pas aussi spectaculaire que certains l’avaient prévu. »

Une baisse des rendements obligataires, qui évoluent à l’opposé des prix, peut être le signe d’anticipations d’une économie plus faible. Mais les stratèges disent que ce n’est pas seulement la crainte d’une croissance plus lente qui motive le mouvement. La dynamique et le positionnement jouent également un rôle, tout comme certains facteurs techniques.

Le marché obligataire défie les prévisionnistes de Wall Street, alors que les rendements du Trésor à long terme continuent de baisser malgré une économie forte et une inflation en hausse.

« Ce que le marché continue d’entendre, c’est que la Fed hésite à cibler l’inflation moyenne flexible », a déclaré Meghan Swiber, stratège en taux de Bank of America. « Ce que le marché évalue effectivement, c’est que si la Fed anticipe une reprise vraiment complète de la croissance et de l’inflation, cela signifie qu’elle obtiendra un taux final plus bas. »

En termes simples, les stratèges disent que le marché repense à la force de la reprise et à la réponse de la Fed à l’inflation. Un taux final plus bas signifierait un point final plus bas pour la Fed une fois qu’elle commencera à augmenter les taux d’intérêt.

Alors que les hausses de taux d’intérêt sont encore lointaines, le marché se demande si une inflation plus élevée pourrait amener la Fed à agir plus tôt pour mettre fin à son programme d’achat d’obligations et lancer son programme de hausse des taux. Le souci est que le resserrement pourrait alors court-circuiter la reprise.

Le courage de la Fed pourrait être mis à l’épreuve par ce mouvement de taux, car les responsables considèrent l’inflation comme temporaire. Le président de la Fed, Jerome Powell, a renforcé cette idée lors d’un témoignage au Congrès mercredi et jeudi. Mais depuis la pandémie, la Fed a également changé sa façon de réagir à l’inflation, et le marché ne sait pas ce qui déclencherait une réponse de la Fed.

La Fed a maintenant déclaré que l’inflation peut dépasser son objectif de 2% et qu’elle considérera une fourchette moyenne d’inflation pendant un certain temps avant d’agir. Auparavant, la Fed aurait décidé d’augmenter les taux d’intérêt pour arrêter l’inflation au-dessus de son objectif. Les responsables de la Fed ont souligné qu’ils étaient conscients que la manière unique dont la fermeture de l’économie ferait augmenter temporairement l’inflation, en raison d’effets de base et de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Baisse de rendement surprenante

La baisse des rendements des obligations à 10 et 30 ans a été plus profonde et plus longue qu’initialement prévu.

Lorsque les rendements ont commencé à baisser, le bavardage du marché s’est concentré sur les obligations réagissant à un pic de croissance au deuxième trimestre, puis à un niveau encore relativement élevé. La croissance au deuxième trimestre devrait atteindre une moyenne de 9 %, selon les économistes interrogés dans la mise à jour rapide CNBC/Moody’s Analytics. La croissance devrait ensuite ralentir pour atteindre une moyenne de 8 % au troisième trimestre.

Mais les inquiétudes concernant l’économie se sont accumulées, la variante delta de Covid étant de plus en plus préoccupante si des restrictions étaient à nouveau mises en place.

Le responsable de la stratégie mondiale de NatWest Markets, John Briggs, a déclaré que la peur de la croissance et le resserrement de la Fed pour arrêter l’inflation sont deux thèmes qui pourraient rester sur le marché pendant des semaines. « Cela retient davantage l’attention parce que la Chine [economic] les chiffres n’étaient pas si bons, et vous avez la variante delta. La nature soutenue du mouvement est ce qui est surprenant. Nous sommes de retour à 1,20s [10-year yield], » il a dit.

Briggs a déclaré que la baisse des rendements pourrait s’inverser lorsque la Fed se rendra à son symposium de Jackson Hole fin août, où de nombreux observateurs de la Fed pensent qu’elle commencera à signaler qu’elle prendra des mesures pour réduire ses achats d’obligations.

La Fed achète pour 120 milliards de dollars de titres du Trésor et de titres hypothécaires chaque mois, et elle a déclaré qu’elle mettrait lentement fin à ce programme avant de commencer à augmenter les taux d’intérêt. La réduction des achats d’obligations serait sa première véritable étape pour démanteler l’assouplissement extraordinaire qu’elle a entrepris pour aider l’économie dans la pandémie.

Problèmes de croissance

« Il y a des problèmes de croissance. Si la Fed resserre pour réduire l’inflation, elle ne pourra le faire que quelques fois. Ce n’est pas de la stagflation mais des relents. Tout est à long terme », a déclaré Briggs. L’extrémité longue de la courbe du Trésor comprend les 10 ans, 20 ans et 30 ans. L’obligation à long terme, ou rendement à 30 ans, était à 1,95 % vendredi.

« Je suis un gars qui a tendance à être haussier pour les obligations, mais si je regarde l’inflation, disons qu’elle s’est stabilisée à moyen terme à 2,2% ou 2,3%, comment possédez-vous une obligation longue de 2%. Vous pourriez aussi bien aller acheter des actions. Vous obtenez des rendements réels négatifs tout au long du spectre du Trésor », a-t-il déclaré.

Swiber de Bank of America a déclaré qu’elle s’attend à ce que les rendements augmentent plus tard dans l’année et prévoit que le 10 ans atteindra 1,9%.

« Je pense qu’il va être difficile de trouver quelque chose qui va être le catalyseur pour arrêter cet été. Probablement, la Fed se recentre sur la réduction, dépasse la réduction et peut vraiment se concentrer sur les conditions préalables à une hausse des taux. aider », a-t-elle déclaré. Si les taux continuent de baisser, elle a déclaré qu’ils pourraient continuer à baisser car cela forcerait une couverture et un positionnement plus courts. « Vous avez vraiment besoin de quelque chose pour sauter devant et l’arrêter. »

Depuis la réunion de la Fed, la partie courte du marché a vu les rendements augmenter. Par exemple, le rendement des obligations à 2 ans, qui est celui qui reflète le plus la hausse des taux de la Fed, est passé de 0,14 % à environ 0,27 %. Il était de 0,236% vendredi

À mesure que le rendement à 2 ans augmente et que le rendement à 10 ans baisse, cette partie de la courbe des rendements du Trésor s’aplatit. Cet aplatissement est parfois perçu comme un avertissement négatif sur l’économie, préfigurant un ralentissement de la croissance.

« Je pense que la prochaine étape clé sera encore quelques mois de chiffres d’inflation élevés et la Fed traîne toujours les pieds sur la façon de réagir à cela », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. « Si cela devait arriver, je pense que vous obtenez une rediffusion du premier trimestre, où vous voyez le marché obligataire resserrer les taux longs pour la Fed parce qu’ils ne le font pas eux-mêmes. »

Jim Caron, responsable de la stratégie macro globale chez Morgan Stanley Investment Management, pense que les taux sont au plus bas et il voit des raisons techniques à cette décision.

« Je ne pense pas que ce mouvement à la baisse des rendements nous dise quoi que ce soit d’important sur l’économie. Si vous regardez les actions et le haut rendement, et que vous regardez les actifs de qualité, c’est technique sur le marché du Trésor », a-t-il déclaré. « Je pense que nous en sommes à la huitième manche. »

Il a déclaré qu’en août, les émissions du Trésor et les émissions d’entreprises devraient augmenter, faisant pression sur les taux. Il devrait également y avoir un discours progressif de la part de la Fed, et les données sur l’emploi pourraient s’améliorer à mesure que les allocations de chômage se terminent et que les enfants retournent à l’école.

Schumacher a déclaré qu’il faudra un certain temps avant que la situation de l’emploi et de l’inflation ne devienne claire, mais il s’attend à ce que les rendements dérivent légèrement à la hausse et remontent jusqu’à la fin de l’année.

« Cela va probablement prendre plus de trois mois avant que quiconque, que ce soit la Fed, vous ou moi, ait une idée de la tension du marché du travail, et j’imagine que la vision à plus long terme de l’inflation va être dans un modèle d’attente », a-t-il déclaré.