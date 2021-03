L’ancien international portugais Fernando Meira a critiqué la décision de Cristiano Ronaldo de quitter le terrain et de jeter le brassard de son capitaine et a déclaré que c’était un comportement « inacceptable ».

Ronaldo a pris d’assaut le terrain avant que le coup de sifflet final ne soit sifflé après s’être vu refuser un vainqueur clair dans une fin controversée du match nul 2-2 du Portugal avec Sebia dans leur match de qualification pour la Coupe du monde dans le groupe A.

– Qualifications de l’UEFA WC sur ESPN +: matchs en streaming, rediffusions (États-Unis uniquement)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le défenseur serbe Stefan Mitrovic avait pourchassé le tir de Ronaldo et tenté de le dégager de la ligne, mais malgré ses efforts, il était passé dans le but. Cependant, l’arbitre Danny Makkelie a agité le jeu et il n’y avait pas de technologie VAR ou de ligne de but pour vérifier l’appel.

« C’est un objectif clair, mais Ronaldo ne peut pas jeter le brassard de capitaine du Portugal sur le sol. » Meira, qui compte 54 sélections au Portugal, a déclaré après le match.

« La réaction de Cristiano est naturelle mais inacceptable pour le capitaine de l’équipe nationale. Vous ne pouvez pas jeter le brassard de capitaine sur le sol et aller vers les vestiaires pendant que le match continue.

« Ce n’est pas acceptable pour un joueur de son importance. Je comprends sa frustration et je suis d’accord avec lui parce que le but était valide mais ce sont les arbitres qui doivent prendre des décisions, sans VAR, et il doit donner l’exemple. Et celui d’hier n’était pas du genre à suivre. «

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, était moins préoccupé par la réaction de son capitaine et a déclaré qu’il montrait « une frustration normale » face à la situation.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, on m’a dit qu’il avait mal réagi. C’est la frustration normale de quelqu’un qui marque le but gagnant pour le Portugal et ça ne compte pas. Je n’entrerai pas plus loin », a ajouté Santos.

« L’arbitre s’est excusé et m’a dit qu’il avait honte. J’étais dans le vestiaire avec lui et il s’est excusé. Il m’a dit sur le terrain qu’il allait regarder les images et si c’était le cas, il m’appellerait. pour s’excuser … et c’est ce qu’il a fait. «

Les sœurs de Ronaldo ont également publié des messages de soutien à leur frère sur Instagram.

« C’est ce qu’on appelle l’amour pour votre pays, l’amour pour votre maillot », a déclaré Katia Aveiro sur Instagram.