Le comportement de dur à cuire de Steve Bannon s’effondre alors que les gardes du corps le sauvent des moqueries sauvages

Slovenly Steve est sorti de prison et il est déjà de retour dans sept couches d’emmaillotage à col relevé. Ces quatre mois passés en prison ont certainement eu des conséquences néfastes sur ce plouc onctueux, qui ressemble moins à un stratège politique qu’à un sac de linge semi-sensible. Il a 10 ans, le visage creusé et les yeux écarquillés. Il semble encore plus stupide que lorsqu’il partageait ses projets farfelus de domination mondiale sur GeoCities.

Découvrez le chahuteur Robby Roadsteamer’s vidéo de Bannon tenant une conférence de presse. Stevie se tient devant un podium rempli de microphones (qui ont été traités avec des produits chimiques pour les protéger des effets corrosifs de l’halitose chronique). Il fait appel à Roadsteamer, qui commence immédiatement à taquiner le dotard à crinière argentée. « À quand la prochaine insurrection ? demande Roadsteamer, « Et pouvons-nous prendre d’assaut le Burger King après ça ? »

Bannon se fige pendant une minute de McConnell avant que ses dernières cellules cérébrales viables ne se mettent à l’action. Une cellule ordonne aux muscles zygomatiques de Steve de se contracter, forçant sa bouche à un rictus. Un autre envoie un signal à son bras et à sa main, les levant pour pouvoir pointer un doigt tremblant vers Roadsteamer.

Pour mettre fin à l’humiliation, un trio de crétins ratatinés et renfrognés debout autour de Bannon se dirigent vers Roadsteamer.

Ils ne perdent pas de temps à l’escorter hors de la pièce.

« Pas de violence politique, les gens », dit Roadsteamer alors qu’il est malmené vers la sortie. « Cet endroit sent la naphtaline. »

L’odeur de naphtaline était en fait celle de la nouvelle eau de Cologne de Bannon : « Desperation by Dior ».