Le comportement de Dominic Raab fera l’objet d’une enquête après des plaintes selon lesquelles il aurait créé une “culture de la peur” et jeté des tomates à travers la pièce

DOMINIC Raab sera interrogé par un enquêteur indépendant sur des allégations selon lesquelles il aurait intimidé le personnel.

Le vice-Premier ministre a écrit à Rishi Sunak pour demander une enquête indépendante ce matin, après que des informations soient apparues à la fin de la semaine dernière selon lesquelles il est impoli envers les fonctionnaires et a créé une “culture de la peur”.

Dominic Raab a écrit à Rishi Sunak pour demander une enquête sur les allégations d’intimidation contre lui-même Crédit : PA

La lettre de Dominic Raab au PM

Le Premier ministre a rapidement répondu: “Je sais que vous aurez à cœur de répondre aux plaintes portées contre vous et convenez que procéder de cette manière est la bonne ligne de conduite.”

Deux plaintes officielles ont été déposées contre le vice-Premier ministre – l’une depuis qu’il était ministre des Affaires étrangères et l’autre depuis son premier mandat en tant que secrétaire à la Justice plus tôt cette année.

Dans sa lettre au Premier ministre, M. Raab a insisté sur le fait qu’il “n’a jamais toléré l’intimidation” et a toujours cherché à “établir des normes élevées”.

Il a écrit: “Je viens d’être informé que deux plaintes distinctes ont été officiellement déposées contre moi, en parallèle, depuis mon mandat de ministre des Affaires étrangères et mon premier mandat en tant que secrétaire à la Justice.

“Je vous écris donc pour vous demander de commander une enquête indépendante sur les allégations dès que possible.

“Je coopérerai pleinement et respecterai le résultat que vous déciderez.

“Je reste déterminé à servir ce gouvernement avec intégrité et professionnalisme en tant que vice-Premier ministre, secrétaire à la justice et lord chancelier et je me réjouis de pouvoir traiter toute plainte de manière transparente.”

Le Premier ministre est actuellement à Bali, où il participe au sommet des dirigeants du G20.

À midi, M. Raab prendra sa place à la boîte d’expédition pour ce qui devrait être un PMQ enflammé.

Le vice-Premier ministre affrontera Angela Rayner, qui a mené l’accusation de travail contre lui pour des plaintes d’intimidation.

La semaine dernière, il est apparu que le personnel du ministère de la Justice s’était vu proposer une “sortie” du département lorsque M. Raab a été réintégré le mois dernier.

M. Raab a également été contraint de se défendre après que des initiés aient affirmé qu’il avait jeté avec colère des tomates d’une salade Pret a Manger dans une salle de réunion – car il n’était pas satisfait de la façon dont il avait été informé.

Pas plus tard qu’hier, M. Sunak a défendu son principal allié en déclarant: “Je ne reconnais pas cette caractérisation de Dominic et je n’ai connaissance d’aucune plainte officielle à son sujet.

“Bien sûr, il existe des procédures établies pour les fonctionnaires s’ils veulent mettre en lumière des problèmes.”