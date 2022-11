Le comportement de Dominic Raab «a forcé des excuses au personnel du haut responsable de Whitehall»

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire à la Justice, Dominic Raab, a si mal agi lors d’une réunion qu’un haut responsable de Whitehall a dû s’excuser plus tard pour son comportement, a-t-on affirmé.

Le ministre fait déjà l’objet d’une enquête après deux plaintes officielles concernant son comportement présumé, avec des allégations selon lesquelles le personnel du gouvernement avait “peur” d’entrer dans son bureau.

Le ministre sous pression a agi “mal et de manière inappropriée” lors d’une réunion avec le ministère de l’Intérieur plus tôt cette année, ont déclaré des sources de Whitehall. Le gardien.

Antonio Romeo, secrétaire permanent au ministère de la Justice (MoJ) a appelé les hauts fonctionnaires travaillant pour le ministre de l’Intérieur de l’époque, Priti Patel, à s’excuser, selon le journal.

Le ministère de la Justice n’a pas nié que des excuses avaient eu lieu. “Le ministère de la Justice travaille main dans la main avec le ministère de l’Intérieur et les appels entre fonctionnaires pour suivre les réunions interministérielles sont une procédure standard”, a déclaré un porte-parole.

M. Raab a été confronté à une série d’allégations selon lesquelles il aurait intimidé des fonctionnaires et déployé un comportement grossier et dégradant lors de précédents mandats en tant que secrétaire à la Justice et ministre des Affaires étrangères.

Le ministre de premier plan a confirmé la semaine dernière que deux plaintes officielles distinctes avaient été déposées au sujet de sa conduite alors qu’il demandait à Rishi Sunak de sanctionner une enquête indépendante.

Mais l’enquête ne commencera pas tant que le Premier ministre n’aura pas nommé un conseiller en éthique n ° 10 – un poste vacant depuis que Lord Geidt a démissionné en signe de protestation en juin.

En réponse à la dernière affirmation, Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a déclaré que M. Raab “laissait une trace de hauts fonctionnaires obligés de passer leur temps à s’excuser pour son comportement toxique et à lui lire l’acte anti-émeute, au lieu de se concentrer sur la sécurité des Britanniques sur notre des rues”.

Elle a ajouté : “Cet incident honteux montre que sa mauvaise conduite n’est pas seulement une gêne pour le département qu’il prétend diriger, mais qu’elle entrave le bon fonctionnement du gouvernement”.

Des inquiétudes auraient été soulevées auprès de M. Raab par Lord Simon McDonald, qui était le haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères lorsque le plus haut conservateur était ministre des Affaires étrangères.

Interrogé par la radio LBC sur la caractérisation de M. Raab comme quelqu’un qui pourrait intimider et autour de qui l’intimidation pourrait se produire, Lord McDonald a répondu: “Oui.”

Philip Rycroft, ancien secrétaire permanent du Département pour la sortie de l’Union européenne, aurait également fait part de ses inquiétudes quant au comportement de M. Raab pendant son mandat de secrétaire du Brexit.

Cela survient alors que M. Raab est également accusé d’avoir utilisé un langage «obscène» aux Communes.

La dispute est centrée sur les affirmations selon lesquelles M. Raab aurait prononcé le mot «w *** er» au leader travailliste Sir Keir Starmer lors d’un récent PMQ.

Sir Alistair Graham, ancien président du Comité des normes dans la vie publique, a déclaré L’indépendant que les allégations devraient faire l’objet d’une enquête.

Il a compris que M. Raab nie catégoriquement avoir utilisé le mot w *** er et a plutôt dit «plus faible» après que Sir Keir ait utilisé le mot «faible» à plusieurs reprises.