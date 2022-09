le comportement choquant de la star de Baahubali Rana Daggubati ; arrache le téléphone d’un fan pour avoir pris un selfie avec lui

La vidéo de Rana Daggubati devient virale sur Internet alors qu’il arrache le téléphone d’un fan qui essaie de cliquer sur un selfie avec lui. Ce comportement choquant de la star de Baahubali a une raison valable car elle était au temple de Tirupati et il ne voulait pas cliquer sur des selfies dans un lieu saint. Dans cette vidéo, vous pouvez voir le fan essayer de se faufiler et de prendre un selfie avec Rana. Fait intéressant, vous pouvez voir Rana demander également aux photographes de le cliquer sur le côté car il n’apprécie pas qu’ils entrent dans les locaux du temple pour avoir ses photos. L’acteur était avec sa femme Miheeka Bajaj lors de la sainte visite au temple de Tirupati. Il aurait même dit aux fans que ce n’était pas un endroit pour les selfies.

Regardez la vidéo de Rana Daggubati grignotant son téléphone à un fan qui a essayé de cliquer sur un selfie avec lui

Dans un clip récemment sorti, Actor @RanaDaggubatiqui a récemment visité le #Tirupati temple avec sa femme #MiheekaBajaj & son père #DSureshBabua arraché le téléphone portable d’un fan après avoir approché l’acteur pour un selfie #ranadaggubati #REGARDEZ pic.twitter.com/8lxIPGiqly HT City (@htcity) 19 septembre 2022

Eh bien, parfois, les choses peuvent devenir incontrôlables, car même les célébrités ont besoin de leur espace personnel. Rana Daggubati est l’une des stars les plus réussies du sud et l’homme ne refuse jamais d’obliger ses fans pour des photos où qu’il soit, mais cette fois l’acteur n’a pas pu satisfaire les caprices du fan car il était dans le temple. Eh bien, c’est la première fois qu’un acteur réagit de manière choquante à une demande en cliquant sur des images.

Récemment, nous avons vu Shah Rukh Khan perdre son calme à cause d’un fan qui lui a presque attrapé la main à l’importation pour une photo alors qu’il était avec ses fils Aryan et Abram Khan. Mais c’est Aryan Khan qui l’a calmé et ils sont sortis vers la voiture. Des célébrités antérieures comme Salman Khan, Hrithik Roshan et de nombreuses autres célébrités ont perdu leur sang-froid face au comportement des fans de prendre des selfies énergiques.