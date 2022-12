Le complotiste américain Alex Jones dépose le bilan

Vendredi, l’animateur de radio américain et théoricien du complot Alex Jones a déposé un dossier de faillite en vertu du chapitre 11 devant un tribunal du Texas.

Jones doit aux familles du massacre de Sandy Hook près de 1,4 milliard de dollars après deux procès cette année.

Dans le dossier de mise en faillite, Jones a déclaré qu’il ne disposait que de 1 à 10 millions de dollars d’actifs.

Le théoricien américain du complot Alex Jones a déposé son bilan vendredi, un peu moins de deux mois après avoir été condamné à verser près d’un milliard de dollars de dommages-intérêts compensatoires aux familles des victimes de la fusillade de Sandy Hook en 2012, selon des documents judiciaires examinés par Insider.

Jonesqui anime l’émission de radio Infowars, a déposé un dossier de faillite en vertu du chapitre 11 à Houston, au Texas, auprès du tribunal des faillites, désignant les familles des victimes comme ses créanciers.

Dans le dossier du tribunal, il a estimé qu’il avait un passif de 1 à 10 milliards de dollars, contre une estimation de 1 à 10 millions de dollars d’actifs.

Chris Mattei, un avocat représentant les familles Sandy Hook, a publié une déclaration à Insider après l’annonce de la faillite de Jones.

“Comme tous les autres gestes lâches d’Alex Jones, cette faillite ne fonctionnera pas”, a déclaré Mattei. “Le système de faillite ne protège pas quiconque se livre à des attaques intentionnelles et flagrantes contre les autres, comme l’a fait M. Jones. Le système judiciaire américain tiendra Alex Jones responsable, et nous ne cesserons jamais de travailler pour faire appliquer le verdict du jury.”

Les représentants de Jones n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires d’Insider vendredi matin.

Jones est sur le crochet pour 1,4 milliard de dollars après deux procès cette année qui portaient sur ses mensonges répandus sur la fusillade de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook dans le Connecticut. Vingt-sept personnes et le tireur ont été tués dans le massacre, et la plupart des victimes étaient des élèves de première année.

Jones avait déclaré que la fusillade avait été mise en scène par le gouvernement pour fournir un prétexte pour restreindre les droits des armes à feu. Plusieurs familles ont intenté une action en justice, affirmant que les mensonges de Jones les avaient amenées à être harcelées par des croyants au canular pendant des années.

Jones a été reconnu responsable par défaut dans les trois poursuites l’année dernière, lorsqu’il a refusé de remettre des documents financiers associés à sa société, Free Speech Systems, qui a également déposé son bilan plus tôt cette année.

Deux de ces poursuites ont été jugées cette année, pour déterminer combien Jones devait aux victimes.

Au Texas, Jones a été condamné à verser 49 millions de dollars de dommages et intérêts aux parents de Jesse Lewis, victime de Sandy Hook. Le deuxième procès dans le Connecticut impliquait plus d’une douzaine de plaignants et, à la fin, le jury a ordonné à Jones de payer près de 965 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires. Un juge dans cette affaire a ajouté plus tard un autre 473 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. Jones attend toujours son procès dans une troisième affaire, déposée par les parents de la victime de Sandy Hook, Noah Pozner, de retour au Texas.

Tout au long des deux procès, Jones a fait rage contre le système judiciaire sur Infowars, les qualifiant de «tribunaux kangourous».

Il a fait valoir que ses commentaires sur Sandy Hook constituaient une liberté d’expression protégée en vertu de la Constitution américaine, mais il a perdu la capacité de faire valoir cet argument devant le tribunal lorsqu’il a refusé de coopérer avec le processus de découverte et de remettre des preuves, ce qui a conduit aux décisions par défaut.

Ces derniers mois, Jones a constamment sollicité ses téléspectateurs pour des dons directs sur Infowars, les exhortant à faire un don pour l’aider à continuer à se battre.