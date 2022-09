Le complot du Real Madrid signe Cancelo, puis Haaland

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Real Madrid a établi des plans à long terme pour Joao Cancelo et Erling Haaland

Le Real Madrid espère signer la paire de Manchester City João Cancelo et Erling Haaland au cours des deux prochaines années, comme cela a été rapporté par AS.

Cancelo est le premier joueur Los Blancos se concentrera sur son objectif de déménager en 2023, ayant même montré un intérêt pour l’international portugais lorsqu’il jouait pour Valence.

L’arrière latéral aura 29 ans l’été prochain, ce qui, selon le Real Madrid, renforcera ses chances de le signer pour un maximum de 40 à 50 millions d’euros, même avec son contrat actuel jusqu’en 2027.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Carlo Ancelotti aurait apprécié la polyvalence de Cancelo, l’ayant rencontré pendant son mandat à la tête d’Everton. Cancelo serait conscient de l’intérêt et heureux de signer pour un club dans lequel des compatriotes tels que Cristiano Ronaldo et Pepe ont remporté beaucoup de gloire.

Haaland est un joueur qui Los Blancos a fait des efforts pour signer l’été avant de rejoindre l’équipe de Pep Guardiola, mais le Norvégien ne voulait pas rivaliser avec Karim Benzema pour mener la ligne.

Cependant, avec l’idée de déménager éventuellement au stade Santiago Bernabeu, Haaland aurait inclus une clause de 180 millions d’euros dans son contrat qui devient valide à partir de l’été 2024. À ce moment-là, le Real Madrid fera un effort pour signer l’ancien Borussia Dortmund. homme, la perception de Madrid étant que Benzema a encore deux saisons à pleine capacité.

Joao Cancelo de Manchester City, à gauche, et Erling Haaland sont des cibles de signature à long terme pour les géants espagnols du Real Madrid, selon les rapports. Andrew Yates/EPA-EFE

PAPIER GOSSIP

– Youri Tielemans est entré dans la dernière année de son contrat avec Leicester City et Calciomercato a rapporté dont la Juventus cherche à profiter. En fait, il a été suggéré que Je Bianconeri ont déjà pris contact afin de prendre de l’avance sur la compétition qu’il y aura des clubs de Premier League.

– Calciomercato a rapporté ce Milan SkriniarL’agent de et l’Internazionale tiendront deux réunions dans les 15 jours alors que les géants de la Serie A visent à persuader le défenseur central de signer un nouveau contrat. L’accord actuel de l’international slovaque expire à la fin de la saison, et l’Inter est maintenant prêt à lui offrir le montant le plus élevé possible de 6,5 millions d’euros par saison, le capitanat du club et une clause qui lui permet de partir s’il n’est pas content. avec le projet.

– Sachant que Skriniar ne partira pas avant l’été au plus tard, l’Internazionale a fait de la signature d’un arrière gauche sa priorité dans la fenêtre de transfert de janvier. La Gazzetta dello Sport déclarent qu’ils veulent le Borussia Mönchengladbach Ramy Bensebaini. Il y aura la concurrence de la Juventus, qui a déjà été fortement liée à l’international algérien.

2 Connexe

– Javier “Chicharito” Hernández a confirmé à Gio García qu’il restera avec LA Galaxy pour la saison 2023. Interrogé sur la situation de son contrat, qui aurait dû expirer à la fin de la saison, l’attaquant mexicain a déclaré: “Quand j’ai atteint 11 buts et 60% des minutes, ça se renouvelle automatiquement.”

– Attaquant de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng quittera le club en prêt en janvier plutôt que de rejoindre Angers, selon L’Equipe. Des contacts informels avaient eu lieu entre les deux clubs après le match d’Angers Loïs Diony avait subi une blessure pendant la trêve internationale, mais l’international sénégalais a décidé qu’il voulait essayer d’obtenir du temps de jeu avec Marseille et potentiellement partir en hiver.