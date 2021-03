Le complot de Pogba envers Man Utd reste clair en tant qu’agent Raiola "fonctionne tranquillement"

Paul Pogba va devoir améliorer son jeu s’il veut rester à Manchester United au-delà de cette saison, selon l’ancien ailier de United Nani.

Le milieu de terrain français a été mis à l’écart pendant un mois en raison d’une blessure à la cuisse, mais avant ce coup, il était dans une forme impressionnante au milieu de terrain d’Ole Gunnar Solskjaer.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a fait tourner les têtes en décembre lorsqu’il a déclaré que c’était «fini» pour le vainqueur de la Coupe du monde à Old Trafford, pour ensuite retirer ces affirmations et dire qu’elles étaient un peu exagérées.

Le mois dernier, Raiola a laissé entendre qu’un éventuel déménagement était discuté en arrière-plan lorsqu’il a déclaré, comme rapporté par talkSPORT, que: «Je ne peux pas parler de Pogba parce que les gens sont nerveux, ils ne dorment pas la nuit.

« Je dois travailler tranquillement… Si je parle, quelqu’un est offensé. »

La Juventus et le Real Madrid sont toujours liés à des mouvements possibles pour Pogba, et Nani pense que les performances du milieu de terrain à son retour de blessure serviront d’indication pour savoir s’il restera ou non à United.

« En ce moment, je le vois comme l’un des joueurs importants de Man United », a déclaré l’ailier portugais, désormais à Orlando City, à Stats Perform News, via Goal.com.

«Mais je ne sais pas ce qu’il a en tête, s’il veut partir ou si toutes ces nouvelles lui causent des problèmes.