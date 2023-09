"Le complot de Jagan Reddy": Le parti de Chandrababu Naidu lors de son arrestation

Les hauts dirigeants du TDP ont condamné lundi l’arrestation du chef du parti N Chandrababu Naidu et ont soumis un mémorandum au gouverneur S Abdul Nazeer de Visakhapatnam déclarant que l’ancien ministre en chef était accusé d’une prétendue escroquerie multi-crore.

Les dirigeants du parti Yanamula Ramakrishnudu, MA Shareef, Kavali Pratibha Bharati, Dhulipalla Narendra, Kanna Lakshminarayana, Pattabhi Ram Kommareddy et d’autres se sont réunis au bureau du parti et ont délibéré sur les développements récents.

Dans un communiqué, ils ont déclaré que le gouvernement au pouvoir, le YSRCP, avait imposé les poursuites pour corruption contre M. Naidu.

Le porte-parole du TDP, Kommareddy Pattabhiram, a affirmé que le rapport du CID n’avait pas souligné le crime de Chandrababu Naidu dans la prétendue arnaque multi-crore de la Skill Development Corporation et ne contenait aucune preuve ou témoignage.

« Les problèmes mentionnés dans le rapport de détention provisoire du CID révèlent que le YS Jagan Mohan Reddy a comploté un complot politique pour envoyer Chandrababu Naidu en prison », a déclaré M. Kommareddy à PTI.

Le législateur du TDP, Payyavula Keshav, a accusé l’aile CID de la police d’Andhra Pradesh d’agir comme une armée privée pour se venger des partis d’opposition.

Les hauts dirigeants du parti, Ganta Srinivasa Rao, et les MLC Duvvarapu Ramarao et Chiranjeevi, dirigés par le président de l’État du TDP, Kinjarapu Atchannaidu, ont rencontré le gouverneur S Abdul Nazeer à Visakhapatnam et ont soumis un mémorandum, a-t-il déclaré.

« Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, le gouvernement actuel dirigé par le YSRCP poursuit constamment une vendetta politique contre les voix dissidentes en général et contre le TDP d’opposition en particulier », ont-ils déclaré dans le mémorandum.

Ils ont déclaré au gouverneur qu’une affaire fabriquée de toutes pièces avait été créée au nom de l’escroquerie au développement des compétences pour arrêter arbitrairement et illégalement M. Naidu.

La délégation du TDP a appelé à l’intervention de S Adbul Nazeer pour libérer le chef du TDP sans condition et prendre des mesures contre les autorités concernées pour leurs prétendus abus de pouvoir.

Dimanche, un tribunal local de Vijayawada a placé Chandrababu Naidu en détention judiciaire pendant 14 jours. L’ancien ministre en chef est incarcéré à la prison centrale de Rajamahendravaram, dans le district d’East Godavari.

