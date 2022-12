Le complot de coup d’État est un exemple des tactiques de diversion de Berlin, selon un député allemand

Eugen Schmidt, du parti AfD, a déclaré que l’arrestation de conspirateurs présumés est un écran de fumée au milieu de la crise énergétique

Un député du parti de droite Alternative pour l’Allemagne, Eugen Schmidt, a remis en question les affirmations des autorités selon lesquelles un groupe de partisans de QAnon avait comploté un coup d’État pour renverser le gouvernement allemand. Le député a allégué que le pouvoir en place à Berlin avait organisé l’arrestation de dizaines de personnes mercredi simplement pour détourner l’attention des Allemands d’une crise énergétique de plus en plus aiguë.

S’adressant mercredi au média russe Izvestia, Schmidt a souligné que la grande majorité des suspects avaient entre 60 et 70 ans. Il a noté que les troupes d’élite qui, selon les responsables, faisaient partie du complot avaient servi avant 1990, lorsque la République démocratique allemande était encore là, et a ajouté que ces soldats sont “longtemps après leur apogée.”

Dans cet esprit, a fait valoir le législateur, la position officielle selon laquelle ces individus avaient prévu de prendre d’assaut le parlement allemand semble carrément “absurde” et “ridicule.”

Selon Schmidt, toute l’affaire n’est qu’une tentative du gouvernement allemand de créer une fureur dans les médias qui éclipserait “Des problèmes catastrophiques dans l’économie allemande.”

Il a souligné qu’au milieu de l’aggravation de la crise énergétique et de la détérioration des conditions météorologiques, de nombreux Allemands “n’ont pas les moyens de payer [the bills]” parce qu’ils “recevoir des salaires assez modestes.” Le député a également cité des prix de l’énergie jusqu’à cinq fois plus élevés que l’an dernier.

Il a poursuivi en disant que de plus en plus de gens commencent à se demander “qui est à blâmer?” Porter la responsabilité de la situation actuelle, a proposé le député, est le “gouvernement incompétent”.

“Alors, maintenant, sous nos yeux, une provocation médiatique est concoctée dans le seul but de détourner [the people’s] attention de leurs problèmes quotidiens », a conclu le politicien de l’AfD.

Mercredi matin, la police allemande a annoncé avoir effectué plusieurs raids à travers le pays, arrêtant 25 membres et sympathisants d’un groupe terroriste présumé.

Selon des responsables, les conspirateurs présumés avaient prévu de former un groupe armé pour renverser le gouvernement et installer un régime calqué sur le Reich allemand de 1871.

Un ancien député de l’AfD figure parmi les détenus, ainsi qu’un ressortissant russe.