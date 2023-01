Le complot “Boris Johnson pour le Premier ministre” divise les conservateurs en guerre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une scission amère est apparue parmi les comploteurs conservateurs sur la meilleure façon de restaurer Boris Johnson dans son ancien rôle de chef du parti.

La décision d’un groupe de ses partisans de responsabiliser les membres de base du parti afin d’ouvrir la voie au retour de l’ancien Premier ministre a été rejetée comme “b *****ks” par un camp rival des alliés de M. Johnson.

Mais le premier groupe a riposté, prédisant qu’il serait le “conservateur Harold Wilson – il effectuera deux mandats distincts”.

Les alliés de M. Johnson ont prédit qu’il y aurait un certain nombre d’opportunités pour mettre en œuvre leurs plans au cours des prochains mois, en particulier si le parti obtenait de mauvais résultats aux élections locales de mai.

La querelle entre factions rivales a éclaté à la fin d’une semaine difficile pour l’ancien Premier ministre.

Mercredi, il a fait face à des allégations selon lesquelles il avait plaisanté lors d’un départ tenu au n ° 10 alors que les restrictions de verrouillage de Covid étaient toujours en place qu’il s’agissait de la «fête la plus éloignée socialement du Royaume-Uni en ce moment».

Les amis de M. Johnson ont également suggéré qu’il pourrait devoir conclure un accord avec Rishi Sunak et accepter de s’abstenir de contester le leadership de l’actuel Premier ministre en échange d’un siège plus sûr pour se battre lors des prochaines élections générales.

Et des personnalités militaires de haut rang ont critiqué M. Johnson au sujet d’un voyage prévu en Ukraine, l’un l’accusant de “rechercher de la publicité” dans une zone de guerre.

Un ancien ministre du cabinet et un fidèle allié de M. Johnson a déclaré L’indépendant qu’ils croient maintenant qu’il n’y a “aucune chance” qu’il revienne en tant que chef, et qu’un autre changement serait “désastreux” pour le parti.

Gary Streeter, le député du sud-ouest du Devon, a déclaré: “Cela n’arrivera pas … c’est un petit nombre de personnes qui complotent dans une pièce.” Mais de nombreux partisans de M. Johnson insistent sur le fait qu’il ne devrait pas être compté pour l’instant.

Un ancien ministre a déclaré qu’un vote de défiance envers M. Sunak, ou des pressions pour forcer une démission, pourraient avoir lieu avant juin. Le parti parlementaire a soif de quelqu’un qui met “le feu dans son ventre”, plutôt que la direction actuelle “austère” qui, selon eux, entraînera une défaite aux élections générales, ont-ils déclaré.

Pendant ce temps, Sir James Duddridge, qui est devenu célèbre lorsque M. Johnson lui a envoyé un texto lors de la dernière course à la direction pour dire “Je reviens, Dudders, nous allons le faire”, a insisté sur le fait qu’il n’y avait “pas de complot”, mais a déclaré que le travail se passe dans les coulisses pour entretenir “la flamme vive”.

Cela inclut de garder M. Johnson en contact avec les députés et de le faire parcourir le pays pour parler aux associations de circonscription, a-t-il déclaré. Il a également admis que cela impliquait que les alliés de l’ancien Premier ministre fassent tout leur possible pour s’assurer qu’il soit réélu à son siège de Westminster d’Uxbridge et de South Ruislip, et “s’assurer qu’il passe” une prochaine enquête parlementaire sur le scandale du Partygate.

Si le comité des privilèges de la Chambre des communes, composé de sept membres, se prononce contre M. Johnson, les députés pourraient être invités à voter sur une suspension suffisamment grave pour entraîner la menace d’une élection partielle à son siège.

Les partisans disent qu’un vote de défiance envers Rishi Sunak pourrait ouvrir la voie au retour de Boris Johnson (PENNSYLVANIE)

Des mesures supplémentaires prises pour faciliter le futur retour de M. Johnson en tant que leader ont été comparées par Sir James à une “machine à saucisses que je ne pense pas que le public veuille voir”. Mais il a déclaré qu’un ministre qui avait démissionné à cause du Partygate lui avait récemment parlé de M. Johnson et avait été “en larmes” en réalisant que le parti avait perdu un vainqueur.

Parlant de la volonté de transférer plus de pouvoir aux membres de la base aux dépens des députés conservateurs, qui ont expulsé trois premiers ministres en seulement cinq ans, Sir James a déclaré : « La constitution du parti est vraiment assez complexe. Ce n’est pas la réponse à nos problèmes. La réponse est, tout d’abord, que les députés soutiennent Rishi. Et si cela ne fonctionne pas, trouver quelqu’un d’autre à n’importe quel moment.

Un autre allié de M. Johnson est allé plus loin. “Ce sont des b *****ks”, ont-ils dit. “Il n’y a rien là-bas. Cela ne se produit tout simplement pas. C’est une non-entité.

Lord Cruddas, qui dirige la poussée populaire du groupe de l’Organisation démocrate conservatrice, a riposté, accusant les députés d’essayer de s’accaparer le pouvoir.

“Ce n’est pas une surprise d’entendre certains députés ne pas vouloir changer les règles, car ils détiennent l’équilibre du pouvoir”, a-t-il déclaré. « Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose si les membres se réunissent. Les membres ripostent.

Un autre moteur clé de la campagne, Lord Greenhalgh, qui travaillait pour M. Johnson lorsqu’il était maire de Londres, a prédit que l’ancien Premier ministre organiserait un retour réussi: “C’est le conservateur Harold Wilson – il remplira deux mandats distincts.”

Les alliés sont également divisés sur le moment où un retour potentiel pourrait se produire. Certains pensent que cela pourrait entraîner la perte de dizaines de sièges conservateurs lors des prochaines élections générales, tandis que d’autres soulignent qu’un résultat désastreux aux élections locales de mai suffira à faire pencher la balance.

Boris Johnson a été critiqué pour avoir assisté à un rassemblement à Downing Street pendant le verrouillage de Covid et fait toujours face à une enquête parlementaire sur ses actions (Médias PA)

Un ancien ministre a prédit qu’il pourrait y avoir du mouvement avant juin. Il a déclaré qu’un anéantissement lors des élections locales de mai, ou la colère des membres lors du Forum de printemps du Parti conservateur en mars, pourraient servir de «déclencheur» pour que les députés évincent le Premier ministre et réintègrent son prédécesseur.

“Rishi n’a pas le mandat, et il essaie de pirater le langage utilisé par Boris”, a ajouté le député. “Il fait des promesses qui ne peuvent pas être tenues, et en plus de cela, il essaie de se comporter comme s’il n’avait pas siégé au gouvernement au cours des trois dernières années … vous ne pouvez pas simplement mettre cela à la poubelle et sortir des lapins d’un blanc chapeau dans un autre coin.

L’ancien ministre a déclaré que les “fissures” dans la politique gouvernementale se sont transformées en “trous qui montrent vraiment, sur l’économie, les travailleurs du secteur public et le NHS”.

Ils ont condamné l’approche des grèves organisées par les infirmières et les ambulanciers, ajoutant: “Si Boris avait été responsable, il n’aurait pas eu de bagarre avec le NHS, il aurait été dans les hôpitaux tous les jours en disant” Vous les gars sauvé ma vie.’ Tout est une question de leadership.

Le député a accusé M. Sunak de “s’entourer de boiteux” et de nommer un “cabinet suceur de pouce qui se contente d’admirer [him]”.

De nombreux députés conservateurs sont très sceptiques quant à l’idée de rétablir M. Johnson à la tête. L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré: «C’est une très, très, très mauvaise idée. C’est une petite minorité [who back him]. Il n’y a pas de soutien écrasant pour lui. Et il le sait, c’est pourquoi il ne s’est pas présenté en octobre.

Il a déclaré qu’environ 20% des députés conservateurs “sont obsédés par le fait qu’ils ont voté pour lui, et qu’il devrait donc être [in power] quel que soit le péché qu’il a commis ».

Sir James Duddridge est l’un des partisans de Boris Johnson qui tente de maintenir “la flamme vivante” pour son retour potentiel (PENNSYLVANIE)

Un nombre important de députés conservateurs s’opposent également vigoureusement au retour de M. Johnson à la direction – une situation que même ses alliés reconnaissent être une pierre d’achoppement. Certains craignent que la réinstallation de l’ancien Premier ministre ne laisse les conservateurs incapables de sortir du scandale du Partygate, qui, selon eux, provoque toujours une véritable colère sur le pas des portes.

Mais les partisans qui soutiennent que M. Johnson devrait être réintégré parce qu’il est le seul candidat capable de sauver le parti de l’anéantissement lors des prochaines élections générales pourraient être surpris de trouver un accord sur le banc des travaillistes.

Un ministre du cabinet fantôme a déclaré qu’il était confiant quant au résultat des prochaines élections parce qu’il ne croyait pas que M. Sunak pourrait renverser les cotes d’écoute désastreuses du Parti conservateur. “Mais Boris pourrait, par la seule force de sa personnalité”, a-t-il prédit.

Un porte-parole de l’ancien Premier ministre a déclaré: “Boris Johnson soutient pleinement le gouvernement.”

Downing Street a refusé de commenter.