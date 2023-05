Le complice d’Alex Murdaugh, Corey Fleming, accepte un accord de plaidoyer dans l’affaire de vol de la gouvernante Gloria Satterfield

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Le complice et ami d’Alex Murdaugh, Corey Fleming, coopère désormais avec le FBI sur le stratagème du tueur condamné pour voler des millions de dollars à la famille de sa gouvernante décédée.

Fleming, un ami de longue date et camarade de classe de la faculté de droit du descendant juridique en disgrâce, a accepté cette semaine un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux pour son implication dans les stratagèmes de fraude financière de Murdaugh.

Il a comparu jeudi devant un tribunal fédéral de Caroline du Sud où il a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Lors de l’audience du tribunal, Fleming a avoué qu’il avait participé à l’un des stratagèmes financiers de Murdaugh – et a admis qu’il savait ce qu’il faisait quand il l’a fait.

Les procureurs allèguent que Murdaugh a orchestré un stratagème de fraude financière qui comprenait le vol de près de 4,3 millions de dollars de la succession de Gloria Satterfield et de ses assureurs.

Satterfield était la femme de ménage de longue date de Murdaugh qui est décédée dans un mystérieux accident de « trébuchement et chute » dans le domaine familial de 1700 acres de Moselle en Caroline du Sud en 2018 – la même propriété où Murdaugh a abattu sa femme Maggie et son fils adulte Paul trois ans plus tard.

Après sa mort, Murdaugh a recommandé que les fils de Satterfield engagent son ami et collègue avocat Fleming pour les représenter dans une réclamation pour mort injustifiée contre lui, afin qu’ils puissent percevoir des polices d’assurance de son propriétaire.

Les compagnies d’assurance ont finalement réglé la réclamation de la succession pour plus de 4 millions de dollars – deux paiements de 505 000 $ et 3,8 millions de dollars.

Murdaugh et Fleming ont ensuite volé l’argent du règlement pour eux-mêmes et les fils de la gouvernante n’ont pas reçu un centime.

Une grande partie de l’argent volé a été acheminée via un faux compte bancaire « Forge » qui cherchait à imiter l’entreprise légitime et totalement indépendante Forge Consulting.

En acceptant l’accord de plaidoyer, Fleming a admis qu’il avait aidé Murdaugh à voler l’argent de l’assurance destiné aux fils de Satterfield et avait accepté de coopérer avec le FBI et le bureau du procureur américain dans cette affaire.

Corey Fleming devant le tribunal jeudi (ABCNews4)

Il a également accepté de se soumettre à des tests polygraphiques et de remettre ses licences de droit en Caroline du Sud et en Géorgie.

Il risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ lorsqu’il sera condamné à une date ultérieure. Il a été libéré jeudi moyennant une caution non garantie de 25 000 $.

Il fait également face à des accusations d’État distinctes dans l’affaire Satterfield.

Ronnie Richter, un avocat représentant la famille Satterfield, a salué le plaidoyer de culpabilité de Fleming.

« Ce fut une bonne journée pour la justice car c’est la première fois que quelqu’un associé à l’affaire Satterfield plaide coupable à quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

L’accord de plaidoyer de Fleming intervient la même semaine que Murdaugh a été inculpé d’une série de nouvelles accusations concernant leur stratagème.

Le bureau du procureur général de Caroline du Sud a annoncé mercredi qu’un grand jury fédéral avait rendu un acte d’accusation de 22 chefs d’accusation contre l’héritier de la dynastie légale en disgrâce, âgé de 54 ans, l’accusant de complot en vue de commettre une fraude par fil et une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude par fil , et le blanchiment d’argent.

Le meurtrier condamné attendait déjà son procès pour plus de 100 accusations de crimes financiers dans le cadre d’un stratagème de fraude de plusieurs millions de dollars d’une décennie où Murdaugh a volé des millions à son cabinet d’avocats et à ses clients juridiques – un stratagème qu’il a avoué avoir orchestré lorsqu’il a pris la parole à son procès pour meurtre.

Alex Murdaugh comparaît devant le tribunal pour sa condamnation (PA)

Mais, maintenant, il a été frappé de 22 autres accusations pour ce que les procureurs décrivent comme trois stratagèmes distincts pour voler de l’argent à des clients blessés qu’il représentait par l’intermédiaire de son cabinet d’avocats.

En plus du stratagème avec Fleming, les procureurs allèguent que Murdaugh a dirigé un deuxième stratagème d’au moins septembre 2005 à septembre 2021, où il aurait acheminé et redirigé les fonds de règlement des clients dans sa propre poche, notamment en ordonnant à ses collègues du cabinet d’avocats de payer les fonds. directement sur son compte personnel.

Dans le troisième stratagème, Murdaugh et son banquier Russell Laffitte auraient conspiré de juillet 2011 à octobre 2021 pour commettre une fraude électronique et une fraude bancaire.

Laffitte, qui était alors PDG de Palmetto State Bank, a agi en tant que banquier personnel de Murdaugh et en tant que dépositaire ou conservateur pour certains de ses clients du cabinet d’avocats. Laffitte a alors conspiré pour frauder ces clients, les deux hommes détournant l’argent vers eux-mêmes.

Laffitte a été reconnu coupable en novembre d’accusations de fraude financière en rapport avec les stratagèmes présumés de fraude en col blanc de Murdaugh.

Murdaugh risque jusqu’à 30 ans de prison pour les accusations les plus élevées de fraude électronique, de fraude bancaire et de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le nouvel acte d’accusation. Ses autres charges financières s’élèvent déjà à plus de 700 ans de prison en cas de condamnation.

Même sans les charges financières, Murdaugh passera déjà le reste de sa vie en prison après avoir été reconnu coupable le 2 mars du meurtre de sa femme Maggie et de son fils Paul sur la propriété familiale de Moselle le 7 juin 2021. Murdaugh a été condamné à perpétuité en prison le lendemain du verdict.

Satterfield, qui a travaillé pour la famille pendant plus de 20 ans, a été retrouvé au bas des marches menant à la maison familiale.

Elle n’a jamais repris connaissance et est décédée des suites de ses blessures trois semaines plus tard, le 26 février.

Gloria Satterfield est décédée dans un « voyage et une chute » au domicile de Murdaugh en 2018 (Fourni)

À l’époque, Murdaugh a affirmé qu’elle avait trébuché sur les chiens de la famille et s’était cogné la tête, et sa mort était considérée comme une chute accidentelle.

Cependant, son certificat de décès qualifiait son mode de décès de « naturel » et aucune autopsie n’a jamais été pratiquée.

Des questions ont tourbillonné autour de la mort de Satterfield au cours des dernières années alors que la série de décès, d’argent volé et de corruption entourant Murdaugh a été révélée.

En septembre 2021, une enquête a été rouverte sur sa mort et les enquêteurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’exhumer son corps.

La mort de Satterfield n’est pas la seule mort mystérieuse liée à la dynastie légale de Caroline du Sud.

Une enquête pour homicide a également été ouverte sur la mort en 2015 de Stephen Smith, retrouvé mort au milieu d’une route dans le comté de Hampton.

Le jeune homme de 19 ans, ouvertement gay, avait subi un traumatisme contondant à la tête et sa mort a été officiellement qualifiée de délit de fuite. Mais la famille de Smith a longtemps douté de cette version des événements, le nom de Murdaugh apparaissant dans plusieurs conseils de police et rumeurs communautaires.

Au moment de son meurtre, Paul attendait également son procès pour la mort par accident de bateau de Mallory Beach.