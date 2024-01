Le président russe Vladimir Poutine aurait isolé un terrain situé à seulement 30 km de la frontière d’un État membre de l’OTAN, selon un média russe indépendant.

“On ne sait pas avec certitude à quoi sert exactement ce site, mais à en juger par les images satellite, il est apparu au cours des deux dernières années”, a déclaré Ilya Rozhdestvenskiy, journaliste au Dossier Center, dans une vidéo montrant l’étonnant complexe.

“Il est possible qu’un système de défense aérienne soit déployé ici…”, a noté Rozhdestvenskiy. “Ce n’est pas la première fois que des marques au sol – provenant des supports d’équipements militaires déployés depuis les airs dans des positions de combat – protègent le président.”

Le complexe situé en Carélie, un territoire frontalier avec la Finlande, comprend un terrain d’un kilomètre carré (un peu moins de 250 acres), entouré de trois kilomètres carrés supplémentaires (environ 750 acres) de forêt clôturée – une superficie équivalente soit deux fois la superficie de Monaco, selon Radio Svoboda.

Poutine partage le complexe de luxe avec sa gymnaste amoureuse Alina Kabaeva, âgée de 40 ans, lauréate de médailles de bronze et d’or lors des Jeux olympiques consécutifs de gymnastique rythmique en 2000 et 2004, respectivement. Elle a ensuite remporté les élections à la Douma en tant que membre du parti Russie unie.

Le journaliste décrit une grange sur la propriété comme une « maison de réception », et la résidence comprend une brasserie, un salon de thé et un « bassin ou fontaine ». Le complexe abrite également des bains publics, une pêcherie et une ferme, une ferme de bœuf marbré et un accès privé à une cascade et un lac.

Il revendique également le complexe comme « une entrée souterraine séparée, un héliport et une jetée pour les yachts » sur le lac Ladoga adjacent, permettant à Poutine de « profiter de la nature en toute solitude ».

L’historien et journaliste Mikhaïl Solomatin a publié en 2011 un article sur son blog racontant comment un groupe de personnes, en présence d’un avocat, avait confisqué un terrain sur le lac Ladoga dans le cadre de la construction d’un « centre de loisirs », insistant sur le fait que le terrain devait être cédé. , a rapporté l’hebdomadaire russe Sobesednik.

Un pêcheur qui s’est rendu sur place peu de temps après a trouvé un agent de sécurité qui l’a arrêté, lui a demandé des documents et a mené un interrogatoire sur le but de son voyage. Les habitants de la région ont quitté la région en échange de paiements en espèces.

Le terrain autour de la propriété reste clôturé et surveillé par des caméras de vidéosurveillance et des capteurs de mouvement montés sur une clôture et surplombant des étendues de barbelés.

Poutine peut même parcourir trois kilomètres pour dîner dans un restaurant et se détendre dans un spa appartenant à son oligarque de confiance et ancien propriétaire du Chelsea FC, Roman Abramovich, qui possède un complexe voisin de celui du président russe.

Yuri Kovalchuk, un proche allié de Poutine qui serait son « banquier personnel », possède également un hôtel à proximité du complexe. Ses entreprises s’occupent en grande partie des activités de loisirs de Poutine, supervisant ses propriétés immobilières, selon East2West.