Le complexe de l’ONU à Herat, en Afghanistan, attaqué par des « éléments antigouvernementaux »

Vendredi, le principal complexe de l’ONU à Herat, en Afghanistan, a été attaqué par des « éléments antigouvernementaux » et au moins un agent de sécurité a été tué. selon la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, ou MANUA.

Des grenades propulsées par roquette et des coups de feu ont été utilisés pour cibler les entrées du complexe provincial, qui était clairement identifié comme une installation de l’ONU, selon la MANUA. De violents combats entre les talibans et les forces de sécurité afghanes ont également été observés près du complexe.

Aucun membre du personnel de l’ONU n’a été blessé dans l’attaque, et la MANUA a déclaré qu’elle cherchait de toute urgence à identifier les auteurs et à les tenir pour responsables.

« Cette attaque contre les Nations Unies est déplorable et nous la condamnons dans les termes les plus forts », a déclaré Deborah Lyons, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l’Afghanistan dans la déclaration de la MANUA. « Nos premières pensées vont à la famille de l’officier tué et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. »

Lyons a ajouté que les attaques contre le personnel et les complexes de l’ONU sont interdites par le droit international et peuvent constituer des crimes de guerre.

L’attaque survient alors que les forces américaines et de la coalition approchent de la fin de leur retrait d’Afghanistan, les forces de sécurité afghanes luttant pour retenir les combattants talibans qui continuent de faire des avancées étonnantes sur les capitales provinciales du pays déchiré par la guerre.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dans un communiqué que les États-Unis « condamnent fermement l’attaque » et ont souligné la nécessité de mettre fin à la violence en cours en Afghanistan.

« Nous réitérons notre appel à une réduction immédiate de la violence en Afghanistan, et à tous les acteurs régionaux d’encourager les parties à reprendre sans délai les négociations afin que le peuple afghan puisse parvenir à un règlement politique durable et juste qui apporte la paix et la sécurité qu’il mérite « , a déclaré Sullivan.