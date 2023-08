Le complexe de l’ONU à Genève ferme brièvement après qu’un « intrus » ait pénétré dans le périmètre de sécurité lors d’un incident « mineur »

GENÈVE (AP) — Le vaste complexe de l’ONU à Genève a été brièvement fermé vendredi après qu’un intrus ait franchi le périmètre de sécurité, a déclaré un porte-parole.

Alessandra Vellucci a déclaré que l’incident n’avait duré qu’une demi-heure environ et que les équipes de sécurité de l’ONU et la police genevoise enquêtaient.

Elle a refusé d’identifier « l’intrus » ou de dire s’il était en garde à vue, mais a qualifié l’incident de « mineur ».

Le site de Genève, qui abrite une vaste gamme d’opérations de l’organisme mondial, est la deuxième plus grande installation de l’ONU en dehors de son siège à New York et abrite son siège européen.

Vellucci a déclaré que la dernière faille de sécurité de ce type dans les bureaux de l’ONU à Genève s’était produite en 2017, également sans incident majeur.

The Associated Press