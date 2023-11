Le complexe de divertissement d’Edison présente le DIY Fixins Bar

EDWARDSVILLE — Un nouveau concept permettant aux clients de choisir les garnitures qu’ils souhaitent dans un « bar fixins » de style buffet est désormais ouvert au complexe de divertissement d’Edison, 2477 S. State Rte 157, Suite A.

Edison’s, qui en est maintenant à sa 12e année d’activité, prévoit une grande ouverture organisée par la Chambre de commerce d’Edwardsville Glen Carbon pour les membres de la chambre de 16 heures à 19 heures le vendredi 17 novembre, selon un communiqué de presse de l’entreprise. Tous les éléments du menu bénéficieront d’une réduction de 50 % pour les membres de la chambre pendant cette période pour célébrer l’ouverture.

Le DIY Fixins Bar a ouvert ses portes mardi dans l’espace autrefois utilisé comme salle à manger d’Edison. La barre fixins propose un modèle à service rapide avec une touche d’originalité. Les clients commanderont au comptoir, seront avertis par SMS ou par téléavertisseur lorsque leur nourriture sera prête et recevront leur repas au guichet de ramassage.

Ensuite, ils se dirigent vers le DIY Fixins Bar qui propose un bar froid de 24 articles, un bar chaud de 16 articles et un large éventail de sauces et de garnitures sèches pour permettre aux invités de créer leurs propres chefs-d’œuvre.

Les clients commandent leur smashburger, il arrive déshabillé et ils peuvent le garnir à leur guise.

“L’inspiration pour le DIY Fixins Bar a été motivée par plusieurs choses, notamment l’évolution des habitudes de nos clients”, a déclaré le propriétaire Matt McSparin. “Nous avons plusieurs invités qui veulent juste obtenir de la nourriture rapidement et ne pas vivre une expérience culinaire assise, et ce concept leur sert cela.

“Un service rapide, avec des choix d’endroits où manger et comment compléter leurs sélections, rend le séjour amusant pour nos clients.

“La zone de ramassage constitue également un endroit idéal pour le ramassage des commandes en ligne/à emporter, que nous commencerons également à proposer en janvier”, a ajouté McSparin.

Au-delà des hamburgers

En plus des smashburgers, le menu propose une variété de sandwichs au poulet, de salades, de soupes maison, d’ailes, de chiens à la Chicago, de pizzas, d’accompagnements et de collations, un peu comme ce qui figure dans le menu à service complet d’Edison. Il existe de nombreux choix sains ainsi que les favoris des fans, et la plupart des articles sont conçus pour sortir en 5 à 10 minutes.

La plupart des choix coûtent entre 4 $ et 14 $. Le DIY Fixins Bar propose un bar à tacos et à nachos à volonté le mardi et des ailes illimitées le mercredi. Les deux spéciaux hebdomadaires coûteront 14 $.

DIY fonctionnera de 16h à 21h du mardi au vendredi et de 23h30 à 20h samedi et dimanche. Le menu régulier à service complet d’Edison’s sera toujours disponible du jeudi au dimanche avec un service de restauration ouvert tous les jours à 11h30.

Le nouvel espace de bricolage offre 60 places assises plus le patio afin que les clients puissent choisir d’y rester et de manger, d’apporter leurs objets aux sièges de l’arcade ou simplement de les emporter.

Horaires et offres

Le restaurant à service complet d’Edison continuera de fonctionner du jeudi au dimanche, ainsi qu’un service de piste pour les clients du bowling. Le DIY Fixins Bar est proposé le mardi et le mercredi aux convives ainsi que le reste de la semaine.

Les offres de divertissement d’Edison telles que les expériences de laser game, de bowling, d’arcade et de réalité virtuelle sont disponibles pendant toutes les heures d’ouverture. L’établissement est ouvert de 11h à 21h le dimanche ; fermé le lundi ; et ouvert de 15h à 22h les mardis et mercredis ; 15h-23h le jeudi ; et 11h-12h vendredi et samedi.

Le DIY Fixins Bar est ouvert de 16h à 21h du mardi au vendredi et de 12h à 20h le samedi et le dimanche.

Pour plus d’informations, visitez www.edisonsfun.com ou appelez le 618-307-9020.