Le complexe d’appartements du centre-ville de Wheaton vendu à JVM Realty – Shaw Local

Une société immobilière basée à Oak Brook a acheté un complexe d’appartements au centre-ville de Wheaton, près de l’ancien palais de justice du comté de DuPage.

JVM Realty Corp. a annoncé qu’elle avait acquis la communauté d’appartements de six étages et 149 unités à Courthouse Square. La société a finalisé l’achat le 26 janvier.

JVM Realty s’est emparé d’appartements de banlieue à grande échelle ces dernières années. À Romeoville, la firme a acheté un lotissement de 240 appartements en novembre dernier et l’a rebaptisé The Bluffs. Il y a un an, JVM a acquis 297 appartements haut de gamme dans le Hamilton Lakes Business Park à Itasca.

Avec le dernier achat, JVM possède et gère huit communautés d’appartements dans l’Illinois. JVM exploite un portefeuille multifamilial de 1,6 milliard de dollars dans tout le Midwest.

Courthouse Square contient un mélange d’appartements d’une, deux et trois chambres répartis sur deux bâtiments au coin de Naperville Road et de Willow Avenue. Les projet a été piloté par Focus Development en 2016.

Une porte-parole a déclaré que JVM ne divulguait pas le prix d’achat.

“Les communautés d’appartements de ce calibre sont très demandées étant donné les solides fondamentaux de l’emploi et les barrières élevées à l’entrée pour l’accession à la propriété”, a déclaré le président et chef de la direction de JVM, Jay Madary, dans un communiqué.

Les installations des résidents comprennent une piscine et une terrasse ensoleillée, un service de conciergerie, un centre de remise en forme ouvert 24h / 24 et un studio de yoga, une salle de réception avec une cuisine de restauration, une terrasse extérieure avec un foyer, un garage intérieur chauffé avec des bornes de recharge électriques, un lave-animaux , un lave-auto et un atelier de réparation de vélos. L’Illinois Prairie Path passe au nord du complexe d’appartements.

L’acquisition de Courthouse Square s’inscrit dans notre stratégie à long terme consistant à poursuivre des investissements où nous pouvons tirer parti de notre expérience locale et de notre vaste plateforme d’exploitation pour améliorer les performances, en utilisant une souscription disciplinée pour refléter les conditions de marché actuelles et prévues », a déclaré Madary.

Le bâtiment historique du palais de justice, un monument de Wheaton surmonté d’une tour de l’horloge, a été converti en six unités de condos dans le cadre du développement de Courthouse Square.

https://www.dailyherald.com/business/20230201/downtown-wheaton-apartment-complex-sold-to-jvm-realty