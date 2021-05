Le compagnon Jiri Prochazka n’est pas intimidé par la grande scène ni par Dominick Reyes

Jiri Prochazka s’est battu pendant la majeure partie de sa vie. Grandir avec une énergie abondante qui a trouvé son chemin hors de son corps par le combat, c’était presque comme si les arts martiaux intervenaient divinement avec la trajectoire de la vie de Prochazka. Le joueur de 28 ans se prépare pour son premier événement principal sur la plus grande scène du MMA alors qu’il affronte le double challenger au titre Dominick Reyes dans UFC Fight Night.

Vous êtes arrivé à l’UFC après une grande carrière au Japon. Étiez-vous fan de Pride?

Oui bien sûr. La fierté prenait fin quand j’ai commencé à faire du MMA et de la boxe, mais j’ai vu beaucoup de vidéos de Fedor Emelianenko et de toutes ces grandes légendes de la vieille école.

Quels ont été vos sentiments et vos pensées lorsque vous êtes allé pour la première fois à Rizin et au Japon?

Pour moi, ce fut une très belle expérience. Parce que mon entraîneur m’a donné un livre d’un samouraï très célèbre, le «Livre des cinq anneaux» de Musashi, et je vis selon ce code qu’il a écrit. J’étais très heureux d’être au Japon et d’en faire l’expérience. C’était un moment formidable pour moi.

Avez-vous une citation préférée de ce livre, ou un passage dont vous vous souvenez et auquel vous pensez souvent?

J’aime tout le livre. Il y a de nombreuses pages qui sont importantes, en particulier sur Bushido, les codes moraux. Il y a une page qu’il écrit sur « le corps de la roche ». Cela signifie que votre état d’esprit doit être calme et immobile. Un esprit inébranlable. C’est le mot juste.

Quand vous êtes allé à Rizin, vous vous battiez au Japon, dans une organisation à travers le monde, donc vous ne savez peut-être pas qui sera votre prochain adversaire. Comment vous sentiez-vous quand vous ne saviez pas qui serait le prochain?

Pour moi, toute ma carrière est comme ça, c’est pareil. Je ne me soucie pas de mes adversaires à chaque fois parce que je dois être prêt à combattre tout le monde, à combattre n’importe qui. C’est donc ma règle et cela ne me dérange pas.

LIRE AUSSI: Le cricket doit continuer sans intervention du gouvernement: ministre des Sports de la SA

Vous étiez à Rizin depuis longtemps. Il y a eu tellement de croissance pour vous en tant que combattant entre le premier combat et le deuxième combat avec Muhammed Lawal. Selon vous, quel est le plus grand point de croissance pour vous au cours de cette période?

Comme je l’ai dit avec ma dernière réponse – tout le temps, quand je me bats, c’est la même chose pour moi. Il y a une chose: je cherche toujours à être de mieux en mieux. Après mon premier combat avec King Mo, j’ai commencé à en apprendre davantage, comment être de mieux en mieux. Comment réaliser tous mes pouvoirs dans le combat. J’ai progressé dans ma carrière à Rizin.

De nombreux combattants parlent d’ajuster leur style ou leur stratégie lorsqu’ils signent à l’UFC. Quels changements avez-vous apportés à votre style de combat, à votre plan de match et à votre entraînement depuis que vous avez rejoint l’UFC?

Rien n’a changé. Eh bien, peut-être qu’après mon premier combat à l’UFC, j’ai à moitié changé. Ce premier tour était fou. Après ce combat, j’ai commencé à apprendre à être plus professionnel, à garder les mains levées et à me défendre de mieux en mieux. Et dans ce combat, je veux montrer cette mise à niveau.

Quand on vous a proposé Volkan Oezdemir classé n ° 7 comme votre premier adversaire à l’UFC, qu’avez-vous pensé? Avez-vous été choqué ou vous êtes-vous senti fier que votre niveau ait été évalué comme étant déjà assez bon?

C’était le deuxième choix, c’était bon, c’était juste. J’étais très content qu’ils m’aient donné un si bon adversaire pour mon départ. Et je veux montrer, surtout maintenant, que je suis le meilleur combattant.

Que pensez-vous d’avoir une place pour l’événement principal pour votre deuxième combat à l’UFC? Y a-t-il une pression supplémentaire?

Non, je n’ai pas la pression, car au Japon j’ai eu beaucoup d’événements principaux. J’en ai eu beaucoup quand j’étais le combat principal. Donc, pour moi, ce n’est pas que ce soit normal, mais je le traite comme n’importe quel autre combat. Je le fais juste pour gagner pour moi.

Que pensez-vous de 5 tours? Cela fait-il une différence, cinq tours contre trois tours?

Je suis prêt pour ça. Je me suis entraîné pendant quatre ou cinq tours. Je considère que ce n’est pas seulement cinq tours, je prends chaque tour, chaque moment de chaque tour, pour saisir le moment et gagner. Donc, pour moi, c’est ma stratégie qui sera plus importante, pas le temps. Je peux me battre pendant une heure ou plus. Donc, il y a une chose plus importante, comment gagner. C’est la question la plus importante.

Quelle est votre opinion sur Dominick Reyes en tant que combattant? Quelles sont ses plus grandes menaces?

Dominick est très bon. C’est un très bon attaquant. Je l’ai regardé avant, plusieurs fois avant notre combat, et je pense que je connais son style. Et en ce samedi, je vais le montrer.

Selon vous, quelles sont vos plus grandes forces? Pouvez-vous partager comment vous pensez que vous allez mener le combat, comment vous allez faire en sorte que le combat ait lieu?

Je pense que ma plus grande force est de me tenir debout, mais peu de gens savent que j’aime lutter, terrasser et marteler. C’est ma force et ma force, et ma stratégie pour le combat. Ce sont les deux, je peux me lever ou je n’ai pas peur de le faire tomber et d’être sur le terrain.

Comment voyez-vous l’arrivée, comment voyez-vous la victoire?

Cependant, je ferai de mon mieux. Pour moi, la forme de la victoire n’est pas si importante mais il y a quelque chose de très important. Le moment. Samedi soir. Je ne peux pas dire comment ce sera maintenant, parce que le temps n’est pas encore arrivé.

LIRE AUSSI: Joyeux anniversaire Gordon Greenidge: 5 coups les plus mémorables de la légende des Antilles

Avec une victoire, qu’espérez-vous être votre prochain combat et combien de temps pensez-vous être dans un combat pour le titre?

Je ne me soucie pas encore du prochain combat parce que je suis concentré sur ce samedi, ce combat. Après cela, vous pouvez me demander à nouveau, car je vis dans le présent. Donc, si je gagne, mon chemin est vers le titre. Si ce sera après un combat ou deux combats, peu importe pour moi.

Le prochain combat du champion Jan Blachowicz sera contre Glover Teixeira. Comment pensez-vous que ce combat se déroulera?

Eh bien, je pense que Jan Blachowicz défendra le titre… Je pense que je pense qu’il sera le vainqueur, le vainqueur, car il est plus tactique. Je le vois comme un meilleur combattant technique.

Vous êtes donc en fait assez jeune, mais vous êtes très expérimenté et avez beaucoup de talent. Vous avez dit que vous vivez selon le code du guerrier, quelle est la chose la plus importante qui garde votre esprit vif et concentré?

Être dans le présent. C’est tout. Pour garder mon esprit dans le présent, et garder cela dans mon esprit. Pas tellement de réflexion, plus de travail. Tout est prêt et préparé, alors je profite simplement du temps.

Regardez UFC Fight Night – Reyes vs Prochazka ce dimanche 2 mai 2021 EN DIRECT à partir de 7h30 IST uniquement sur les chaînes Sony Ten 2

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici