Le compagnon de la porte-parole de Biden, la star de CNN quitte le réseau – médias

La correspondante nationale Suzanne Malveaux aurait déclaré à ses collègues qu’elle démissionnait pour promouvoir la “justice sociale”

La journaliste vedette de CNN, Suzanne Malveaux, serait devenue la dernière employée chevronnée à quitter le réseau d’information par câble, annonçant son départ dans une note à ses collègues.

Le correspondant national et ancien présentateur de jour « J’ai pris la décision sincère de faire passer ma famille et moi d’abord et de poursuivre mes passions professionnelles tant désirées : utiliser la narration pour promouvoir le bien-être, la résilience et la justice sociale », Malveaux a déclaré vendredi dans le mémo. La déclaration a été rapportée pour la première fois par le média Deadline.

Malveaux, 56 ans, a rejoint CNN en 2003 et a travaillé comme correspondant du réseau à la Maison Blanche pendant dix ans. Le réseau l’a éloignée de la couverture de la politique, de Capitol Hill ou de l’administration du président Joe Biden en mai dernier, après que sa partenaire, Karine Jean-Pierre, a été nommée attachée de presse de la Maison Blanche. Elle et Jean-Pierre, présenté comme le premier attaché de presse noir et ouvertement lesbien, ont une fille adoptive de huit ans.

CNN a connu une série de départs très médiatisés au cours des 13 derniers mois, à commencer par le limogeage de l’ancre Chris Cuomo en décembre 2021. D’autres qui ont démissionné ou ont été expulsés incluent le critique des médias Brian Stelter, la correspondante du Pentagone Barbara Starr, l’avocat juridique en disgrâce l’analyste Jeffrey Toobin et le journaliste de la Maison Blanche John Harwood. Une importante série de licenciements fin novembre a inclus les présentateurs Martin Savidge et Robin Meade, ainsi que les journalistes Chris Cillizza, Alison Kosik et Alexandra Field.

Chris Licht a été nommé nouveau PDG de CNN en février dernier, en remplacement de Jeff Zucker. L’ancien dirigeant de CBS News aurait cherché à “bonne taille” l’opération et restaurer la réputation de CNN en tant que source d’information fiable au milieu d’un effondrement des cotes d’écoute. Le nombre moyen de téléspectateurs aux heures de grande écoute du réseau a chuté de 34 % l’an dernier pour atteindre 735 000. L’audience a chuté de 59% depuis 2020.

Malveaux a déclaré qu’elle avait approché des supérieurs l’automne dernier à propos de “se concentrer sur ma famille et éventuellement poursuivre de nouvelles opportunités.” Elle a dit que le réseau soutenait ses souhaits. Elle a finalisé la décision de partir pendant les vacances, lorsqu’elle a été infectée par le Covid-19 pour la deuxième fois.

“Il n’y a rien de tel que d’être mis en quarantaine dans votre sous-sol pour vous aider à prendre de l’élan en contemplant et en explorant réellement ce qui vous attend.”