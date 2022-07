Le compagnon de camping conçu pour les grands espaces – Samsung Global Newsroom

L’été est le moment idéal pour faire du camping. Pendant vos déplacements, des divertissements pratiques en plein air peuvent faire passer votre expérience de camping au niveau supérieur. Que vous souhaitiez de la musique, un film ou juste un peu d’éclairage ambiant après le coucher du soleil, le Freestyle est le compagnon idéal pour votre prochain voyage de camping.

Portabilité dans un design élégant et compact

Si vous voulez explorer les grands espaces confortablement et avec style, le Freestyle est un article indispensable dans votre sac. Avec sa taille compacte et sa légèreté, à peine 830 grammes, ce projecteur portable est très pratique à ranger.

Le Freestyle vous permet également de personnaliser votre appareil avec une variété de skins de couleurs différentes au choix, notamment Blossom Pink, Forest Green et Coyote Beige. Il peut également être facilement modifié pour correspondre à vos préférences esthétiques ou au reste de votre configuration de camping pour une expérience de couleur plus personnalisée.

Lors de l’emballage du Freestyle, utilisez la mallette de transport de l’appareil pour le transporter facilement. Le boîtier est classé IP55, ce qui signifie qu’il peut protéger contre l’eau et la poussière et qu’il est prêt à être utilisé en plein air. De plus, l’étui a été conçu pour être aussi compact que le Freestyle lui-même, vous permettant d’emporter le Freestyle en toute sécurité partout où vous allez.

Écran automatique pour une configuration rapide et sans tracas

Après avoir installé votre camping, jouer avec un autre équipement est la dernière chose que vous souhaitez. Heureusement, l’installation du Freestyle est simple : placez-le simplement sur une surface et appuyez sur le bouton d’alimentation.

Le Freestyle ajuste automatiquement le niveau, la mise au point et la distorsion trapézoïdale dès que vous appuyez sur le bouton d’alimentation. L’écran portable ajuste automatiquement l’écran à l’aide de la fonction Easy Set Up, offrant une image claire et droite avec un rapport optimisé de 16:9.

De la cuisine au visionnage d’un film : améliorez votre expérience de camping avec le Freestyle

Envie de préparer un délicieux repas sur le pouce ? Développez vos options de cuisine en plein air avec The Freestyle. Le Freestyle vous aide à explorer les meilleures façons de cuisiner dans votre camping avec un accès à des tutoriels de cuisine en ligne et à des vidéos de recettes, le tout affiché sur un grand écran évolutif.

Le Freestyle, pris en charge par Tizen OS, est livré avec des services over-the-top (OTT) et des plateformes de streaming, notamment Netflix et YouTube, permettant aux utilisateurs de regarder divers contenus comme s’ils étaient chez eux. Samsung TV Plus propose également des émissions gratuites, des films et la télévision en direct sans abonnement – tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet et vous êtes prêt à partir.

Charge optimisée pour un divertissement extérieur pratique

Le Freestyle est compatible avec les batteries externes prenant en charge USB-PD et une sortie 50W/20V ou supérieure. Cela permet aux utilisateurs d’emporter The Freestyle partout où ils vont – qu’ils soient loin de chez eux, en camping ou autrement. Il dispose également d’une base de batterie portable spécialisée adaptée au Freestyle. Il prend en charge la charge de 3,6 V et est livré avec une capacité de charge de 32 000 mAh, vous permettant de projeter votre contenu préféré jusqu’à 3 heures sans avoir besoin d’un chargeur séparé. Le Freestyle vous permet également de rester connecté à l’extérieur, avec deux ports USB-C qui vous permettent de recharger votre smartphone tout en regardant du contenu.

Créez des expériences de camping mémorables avec des écrans évolutifs

Le Freestyle vous permet de créer des expériences uniques, créant ainsi l’ambiance pour toutes les occasions. Avec le berceau du Freestyle, l’appareil pivote également librement jusqu’à 180 degrés, vous permettant de trouver la position parfaite sans le déplacer.

Il est plus facile que jamais de créer une fenêtre panoramique ou une cheminée virtuelle relaxante pour rendre votre voyage de camping beaucoup plus confortable, mémorable et divertissant.

Donnez vie aux livres de coloriage avec le Freestyle et ses accessoires

Le Freestyle n’est pas seulement pour les adultes de la famille – les enfants peuvent également utiliser le projecteur pour donner vie aux livres de coloriage lors de leurs déplacements. Utilisez The Freestyle pour projeter leurs personnages préférés, leurs animaux ou même une photo de famille prise pendant le voyage pour créer un livre de coloriage unique et personnalisable.

Placez le Freestyle sur le support et ajustez-le à la hauteur souhaitée. Le Freestyle peut projeter des images sous différents angles, ce qui permet aux enfants d’en profiter sans effort.

Capturer des moments inoubliables avec l’expérience grand écran du Freestyle

Rapprochez l’équipe du camping en partageant des photos et de bons souvenirs. Pour ce faire, il vous suffit de mettre en miroir votre appareil Android ou iOS sur The Freestyle et de vous promener dans le passé avec votre famille, vos proches et vos amis.

Créez l’ambiance parfaite avec le mode ambiant du Freestyle et le son surround 360

Non seulement le Freestyle peut projeter une image sur l’écran, mais le capuchon d’objectif de l’appareil peut également diffuser la lumière pour créer une ambiance plus douce et plus ambiante. Après une longue journée d’activités en plein air, installez The Freestyle et choisissez une couleur optimale pour vous détendre et vous relaxer.

Le son est un élément essentiel lors de la création d’ambiance. Les haut-parleurs intégrés haut de gamme du Freestyle offrent un son riche à 360 degrés pour offrir une expérience audio immersive sans aucun périphérique audio externe. Vous craignez de déranger vos voisins ? Connectez jusqu’à deux appareils audio Bluetooth et écoutez de la musique ou regardez des films confortablement sans déranger personne.

Aujourd’hui, il existe tellement d’accessoires de camping pour rendre l’expérience non seulement plus pratique mais aussi plus amusante sans aucun effort supplémentaire. Avec une large gamme de caractéristiques et de fonctions, le Freestyle est le complément parfait à votre prochain voyage de camping, aidant à réorganiser votre expérience de camping et à la rendre plus mémorable.

* Certaines des images présentées sont uniquement à des fins d’illustration.