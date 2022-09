Le compagnon DART de la NASA envoie les premières images étranges du site du crash d’un astéroïde

Lundi, le monde a patiemment regardé un petit vaisseau spatial de la NASA rencontrer son destin explosif. Cette boîte, légèrement plus grande qu’un four et ailée de panneaux solaires, était destinée à mourir depuis qu’elle a quitté la Terre en novembre de l’année dernière. Il s’appelle DART, ou Double Asteroid Redirection Test.

La mission de DART était simple : s’écraser sur un gros astéroïde afin que les scientifiques puissent voir si cet impact pousse légèrement la roche spatiale. Si c’est le cas, peut-être qu’un futur astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre peut être évité avec un mécanisme de suicide de vaisseau spatial similaire – un moyen de sauver l’humanité et de venger les dinosaures.

Jusqu’à la toute fin, en route vers l’astéroïde ciblé Dimorphos, DART a consciencieusement pris des images de son destin imminent. Puis vinrent ses derniers mots interrompus. La sonde n’a pu transmettre qu’une bande de son futur lieu de repos rocheux car le reste de l’image n’a pas pu se charger avant qu’elle ne s’effondre complètement. Le silence.

Mais exactement 15 jours avant l’impactDART a déployé un petit satellite pour capturer, à vol d’oiseau, ses horribles détails de fin de vie et sa tombe d’astéroïde.

Mardi, ce satellite, nommé LICIACube, a publié ses premières images.

Avant l’impact, LICIACube flottait à une distance de sécurité du site d’impact, attendant que DART meure simplement. Puis il a survolé le site une fois que les choses se sont un peu arrangées, environ trois minutes après l’accident, et a utilisé son système à double caméra pour prendre des photos des preuves.

Dans ces images, vous pouvez voir des flux de débris coulant autour de Dimorphos, résultant de la plongée de 14 000 mph de DART dans la surface de l’astéroïde. LICIACube a également photographié la face cachée de l’astéroïde lors d’un bref survol et quelques photos plus évocatrices du voisinage du rocher.

“Notre petit journaliste intrépide”, Andrew Cheng, chercheur principal de DART et scientifique planétaire au laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins appelé LICIACube, dans un rapport. “Ce dont il sera témoin et documenté nous fournira des informations uniques et importantes que nous n’aurions pas pu voir autrement.”

NASA/JHUAPL



Ensuite, l’équipe DART prévoit d’enquêter sur ces images avec une immense précision pour voir quels types d’informations cruciales sur les accidents LICIACube a réussi à glaner. “Maintenant, la science peut commencer”, Katarina Miljkovic de l’Université Curtin en Australie, dit dans un communiqué. “C’est pour s’assurer que, si jamais la Terre rencontrait un astéroïde dangereux se précipitant vers nous, nous saurons quoi faire.”

Dans quelques années, l’Agence Spatiale Européenne a également l’intention d’envoyer son propre satellite de détection DART, baptisé HERA, pour accompagner LICIACube dans sa quête pour décoder le les conséquences poussiéreuses de l’impact.

Il faudra quelques mois avant que les scientifiques ne dévoilent des réponses sur le fonctionnement de DART – en d’autres termes, a-t-il réellement ajusté la trajectoire de Dimorphos ? – mais en cours de route, nous pouvons probablement nous attendre à un afflux passionnant d’observations faites dans le monde entier. Partout, des télescopes au sol pointaient directement sur le spectacle.

Capture d’écran par CNET/NASA



Le télescope spatial James Webb de la NASA, par exemple, a regardé depuis sa station à environ un million de kilomètres de la Terre, et le télescope spatial Hubble a tenté de capturer des images brutes alors qu’il se trouvait sur l’orbite de notre planète. Astronomes avec le projet de télescope virtuel à Rome ont déjà commencé à publier des données de télescope sur le drame et ceux qui travaillent à l’observatoire des Makes dans l’océan Indien ont également partagé quelques-uns des détails juteux.