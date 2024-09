Le commutateur intelligent Sense Plus de Nanoleaf est enfin là

Après près d’une décennie de développement, le commutateur intelligent de Nanoleaf est enfin là. Vous pouvez précommander le modèle à 30 $ Interrupteur intelligent sans fil « n’importe où » Sense Plus aujourd’hui, et il devrait être livré en octobre. Mais pour en arriver là, Nanoleaf a dû abandonner son adoption de Thread et créer un nouveau protocole propriétaire appelé Litewave.

L’appareil alimenté par batterie apporte un contrôle physique au système d’éclairage intelligent de Nanoleaf, vous permettant d’appuyer sur un bouton pour allumer ou éteindre les lumières, les atténuer ou les éclairer, ou changer de couleur. De plus, les capteurs de mouvement et de lumière intégrés permettent au Sense d’ajuster votre éclairage en fonction des conditions de la pièce.

Le Sense, dont une version a été annoncée pour la première fois en 2020, puis à nouveau en 2023, était attendu depuis longtemps par les fans de la gamme d’éclairage RGB de la société. En tant qu’interrupteur sans fil, il ne se connecte pas à un circuit d’éclairage, mais permet de contrôler sans fil toutes les lumières intelligentes d’une ou de plusieurs pièces sans utiliser la voix ou sortir votre téléphone. C’est un concept similaire à Le variateur sans fil de Philips Hue ou Pico de Lutron Caseta à distance, et peut également être monté sur une plaque murale comme un interrupteur d’éclairage traditionnel ou utilisé comme télécommande portable.

J’ai pu tester le Sense au salon technologique IFA. Il dispose de six boutons : marche/arrêt, atténuation/luminosité et deux boutons configurables. Il est un peu encombrant mais léger. Photo de Jennifer Pattison Tuohy / The Verge

Cependant, en plus des commandes d’éclairage standard, le Sense dispose de deux boutons configurables qui peuvent être programmés dans l’application Nanoleaf ou configurés pour fonctionner avec Apple Home et Samsung SmartThings via Matter.

Cela vous permet de créer des automatisations avec d’autres appareils pour avoir, par exemple, une scène « Movie Time » qui ferme les stores, atténue les lumières et ajuste le thermostat en appuyant sur un bouton. Mais, comme toutes les plateformes Matter ne prennent pas encore en charge les boutons intelligents, l’intégration de Matter dans Sense est actuellement en cours. programme d’accès anticipé.

Le Sense utilise deux protocoles simultanément pour se connecter aux lumières de Nanoleaf. Matter over Thread et Litewaveune technologie que l’entreprise a développée spécifiquement pour ce produit. Protocole local propriétaire qui fonctionne sur la même radio 802.15.4 que Bluetooth/Thread, Litewave permet au commutateur de communiquer avec toutes les lumières Nanoleaf, qu’elles utilisent Thread, Bluetooth ou Wi-Fi.

Le Sense fonctionne avec toutes les ampoules connectées actuelles de Nanoleaf, quel que soit leur protocole. Ces ampoules et bandes lumineuses Essentials utilisent Thread et Bluetooth. Image : Nanoleaf

Selon Gimmy Chu, cofondateur et PDG de Nanoleaf, il a fallu huit ans pour trouver la bonne technologie pour produire une expérience de commutation sans fil fiable. « Nous avions besoin d’une solution de réseau à faible consommation, comme Thread, et nous avions également besoin d’un protocole de communication commun, comme Matter », explique-t-il. Cependant, bien que l’entreprise soit un fervent partisan et un des premiers à adopter Thread, elle a rencontré des difficultés avec son implémentation de Matter over Thread. Cela l’a amenée à développer le protocole propriétaire pour garantir que son nouveau commutateur intelligent fonctionnerait de manière fiable avec toutes ses lumières intelligentes.

Dans une interview avec Le VergeChu attribue une partie de ces difficultés à la complexité de Matter et à ses multiples plateformes. « Nous n’avons aucun contrôle sur le contrôleur Matter, qui est chargé de s’assurer que des éléments tels que l’appairage fonctionnent correctement et que le réseau Thread est correctement maintenu », explique-t-il. « Nous devions nous assurer que nos produits fonctionneraient de manière fiable avec moins de dépendance vis-à-vis des plateformes. »

Selon Chu, Litewave fournit une connexion locale robuste et fiable qui permet un contrôle instantané, aussi rapide que l’actionnement d’un interrupteur. « Grâce à cela, nous pouvons simultanément faire partie du réseau maillé Matter over Thread et également prendre en charge notre communication », explique-t-il. Litewave ne nécessite pas non plus de routeur de bordure Thread ou de contrôleur Matter pour fonctionner, ce qui simplifie la configuration pour les utilisateurs. Vous n’avez besoin de ces appareils supplémentaires que si vous choisissez d’activer Matter.

Grâce à Litewave, le Sense contrôle plusieurs lampes Nanoleaf instantanément sans effet « popcorn » (où les lumières s’allument les unes après les autres). Chu m’a montré cela en action lors de notre entretien vidéo : une douzaine de downlights s’allument et s’éteignent instantanément lorsqu’il appuie sur le bouton. « Nous l’avons testé avec plus de 100 appareils sur 10 000 pieds carrés, et tout est instantané avec une fiabilité d’environ 100 % », dit-il.

Nanoleaf, qui ne s’appuie plus uniquement sur Thread, lance sa première ampoule Matter via Wi-Fi : toutes ses ampoules actuelles utilisent Thread. La technologie blanche réglable et en couleur Ampoule intelligente Wi-Fi A19 Essentials Matter est développé pour Walmart et coûte 29,99 $ pour un pack de deux (vous pouvez également l’acheter chez La boutique en ligne de Nanoleaf pour 49,99 $ pour quatre).

Chu explique qu’ils ont décidé d’opter pour le Wi-Fi parce qu’ils estiment que Thread est encore trop spécialisé pour les clients de Walmart. « Le marché de masse ne sait pas ce qu’est Thread », dit-il. « Lorsque nous nous sommes lancés dans un endroit comme Walmart, nous voulions nous assurer que nous nous adressions à un public aussi large que possible. »

Nanoleaf n’est pas la seule entreprise à privilégier Matter plutôt que Thread. Après plusieurs lancements exclusifs à Thread, les derniers produits d’éclairage d’Aqara fonctionnent avec Thread et Zigbee — le protocole utilisé pour connecter tous ses appareils avant de travailler avec Thread. L’entreprise explique avoir opté pour cette solution car Zigbee propose actuellement plus de fonctionnalités sur sa plateforme que Matter sur Thread, et elle souhaitait donner le choix à ses utilisateurs.