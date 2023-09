Le Community High School District 155 embauche de nouveaux directeurs pour Crystal Lake South, Cary-Grove – Shaw Local

CARY – Deux écoles du Community High School District 155 auront de nouveaux directeurs l’année scolaire prochaine.

Le conseil d’administration a voté mardi pour promouvoir Neil Lesinski au poste de directeur de l’école secondaire Cary-Grove et Josh Nobilo au poste de directeur de l’école secondaire Crystal Lake South. Tous deux ont reçu des contrats d’un an d’une valeur de 137 700 $ qui entrent en vigueur le 1er juillet.

Lesinski remplace le principal Jay Sergeant, qui, après une décennie de travail, retourne en classe pour enseigner.

Lesinski a été directeur du programme d’études et de l’évaluation du district.

«J’ai hâte de nouer des relations et de faire partie de la famille Cary-Grove, et de travailler pour perpétuer l’incroyable tradition consistant à offrir une excellente expérience éducative aux étudiants tout en les soutenant de toutes les manières possibles pour réussir dans la vie», Lesinski a déclaré dans un communiqué.

Nobilo, qui a occupé le poste de coordonnateur des services aux étudiants de Crystal Lake South au cours des six dernières années, succédera au directeur Scott Shepard, qui a été promu surintendant adjoint du district des services éducatifs.

Lui aussi a déclaré qu’il était impatient de travailler avec les étudiants et le personnel.

«Je fais partie d’une équipe formidable à la Crystal Lake South High School et j’aime faire partie de la communauté Gator. Je suis honoré d’être le prochain directeur de South », a déclaré Nobilo.

Le surintendant du district 155, Johnnie Thomas, a déclaré que Nobilo et Lesinski avaient battu plus de 50 candidats pour ces postes.

Le district prévoit d’organiser un événement de rencontre pour les parents et les élèves des deux écoles.

Le district a organisé une réunion spéciale le mois dernier pour les parents, le personnel et les membres de la communauté mécontents de la décision de Sargeant de se retirer.

Les élèves du côté sud de Crystal Lake et d’une partie de Lake in the Hills qui obtiennent leur diplôme du district scolaire élémentaire 47 de Crystal Lake vont au lycée de Crystal Lake South. Les élèves du district scolaire 3 de Fox River Grove et du district scolaire 26 de Cary fréquentent Cary-Grove.