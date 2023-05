Le communisme constitue la principale menace pour les vies chrétiennes dans le monde, selon un expert de la liberté religieuse

Le communisme reste la plus grande menace pour les vies chrétiennes, déclare un évangélique et éminent défenseur des droits de l’homme, notant que plus de chrétiens ont été tués pour leur foi au cours du siècle dernier qu’au cours des 19 précédents combinés.

Le révérend Johnnie Moore, ancien membre de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, ou USCIRF, a co-écrit une histoire mise à jour du martyre chrétien qui reprend le «Livre des martyrs de Foxe» vieux de plusieurs siècles – autrefois un incontournable dans les foyers évangéliques – et le fait entrer dans l’ère moderne.

Dans « The New Book of Christian Martyrs », que M. Moore et le chercheur Jerry Pattengale viennent de publier sous la marque Momentum de Tyndale House Publishers, ajoute les histoires d’attaques plus récentes en Afrique et ailleurs.

« Les Américains ne prêtent pas suffisamment attention à ce qui se passe dans le monde », a déclaré M. Moore dans une interview vidéo. Il a dit que les histoires que John Foxe a détaillées dans son traité du XVIe siècle ne sont plus enseignées dans les foyers chrétiens américains comme c’était le cas autrefois.

« Lorsque vous mettez les deux choses ensemble, nous avons réussi à élever quelques générations de chrétiens à une époque de persécution chrétienne suprême partout dans le monde où ils ne connaissent ni le passé ni le présent. Et c’est une sorte d’histoire chrétienne inhabituelle.

En même temps, dit M. Moore, lorsque le sujet de la persécution est discuté et que les gens sont éduqués, « il y a toujours ce moment où les lumières s’allument » et ses auditeurs réalisent la gravité du sujet.

« Je pense que la plupart des gens sont totalement choqués », a-t-il dit, « quand ils commencent à réaliser le niveau de brutalité » observé dans la persécution aujourd’hui.

« Ils ne s’attendent pas [that] le persécuteur numéro un des chrétiens dans le monde n’est pas le terroriste islamiste. C’est le communisme », a-t-il dit. « Les pays communistes restent les principaux persécuteurs des chrétiens.

Le 1er mai, le rapport annuel 2023 de l’USCIRF sur la persécution religieuse a accordé une attention particulière à la répression de la Chine contre les églises chrétiennes indépendantes comme exemple d’attaques accrues contre la foi.

Outre les conclusions de la commission, M. Moore a déclaré : « Dans les circonstances actuelles avec le régime en Chine, nous avons une rechute complète. [of] la Révolution culturelle ciblant chaque chrétien non seulement dans ce pays, mais dans tous les pays auxquels elle est liée.

Il a également déclaré que les croyants américains doivent être éduqués sur les racines et l’étendue de la persécution puisque les attaques contre la foi – bien que sans les conséquences mortelles vues ailleurs – se poursuivent ici.

« Les chrétiens d’Amérique en sont venus à penser que d’une manière ou d’une autre, leur foi devrait être acceptée et non controversée et être chrétien signifie que tout le monde vous aimera et l’histoire de 2 000 ans d’histoire chrétienne est que pendant la majeure partie de l’histoire, il était assez controversé d’être un disciple de Jésus. Cela vient juste avec le territoire », a-t-il déclaré.

M. Moore a noté que ceux qui vivent dans des pays où être chrétien peut mener à la mort disent que la persécution n’a pas commencé à ce niveau.

Au lieu de cela, a-t-il dit, ces personnes rapportent que « cela a commencé par être stigmatisé. Cela a commencé par une certaine forme de discrimination dans l’emploi. Cela a commencé avec [their] les enfants sont à nouveau traités différemment à l’école, en étant traités comme des citoyens de seconde zone.