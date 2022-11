Le communiqué du G20 souligne l’isolement de la Russie lors du rassemblement des dirigeants mondiaux

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’isolement de la Russie lors du sommet du G20 de cette semaine en Indonésie a été souligné par un communiqué final dans lequel le groupe a déclaré que « la plupart des membres » condamnent sa guerre en Ukraine.

La déclaration concluant la réunion annuelle de deux jours a été soigneusement rédigée pour contourner le différend qui a vu le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov fustigé par des dirigeants mondiaux, dont Rishi Sunak.

Au début du sommet de Bali, on craignait qu’il ne soit pas possible de s’entendre sur une déclaration, car les communiqués représentent un consensus et la Russie ne signerait rien qui critiquerait ses actions.

En l’occurrence, une forme de paroles a été trouvée qui équivalait à une condamnation ferme de la guerre en Ukraine, sans attribuer spécifiquement le blâme à Moscou.

Et le document soulignait qu’« il y avait d’autres points de vue et différentes appréciations de la situation » parmi les membres du G20, sans préciser si cela ne s’appliquait qu’à la Russie ou si d’autres partageaient son opposition.

Le communiqué notait que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale de l’ONU avaient adopté une résolution « déplorant dans les termes les plus forts » l’agression de la Russie contre l’Ukraine et exigeant le retrait de ses troupes.

Et il a poursuivi: «La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu’elle causait d’immenses souffrances humaines et exacerbait les fragilités existantes de l’économie mondiale – limitant la croissance, augmentant l’inflation, perturbant les chaînes d’approvisionnement, augmentant l’insécurité énergétique et alimentaire et améliorant la stabilité financière. des risques.

« Il y avait d’autres points de vue et différentes évaluations de la situation et des sanctions. Reconnaissant que le G20 n’est pas le forum pour résoudre les problèmes de sécurité, nous reconnaissons que les problèmes de sécurité peuvent avoir des conséquences importantes pour l’économie mondiale.