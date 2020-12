Comme le faux vaccin contre la grippe trouvé au Mexique, les vaccins contrefaits contre le COVID-19 peuvent constituer une menace importante pour la santé publique s’ils sont au mieux inefficaces ou toxiques au pire, étant donné leur production dans des laboratoires souterrains sans normes d’hygiène. Dit Europol. « Les faux vaccins peuvent avoir un impact encore plus grand si de nouvelles flambées surviennent dans des communautés supposées être vaccinées. »

L’avertissement a appelé à une vigilance accrue de la part des 27 États membres de l’UE et d’autres pays concernant « la possible implication de criminels dans le développement et la distribution de vaccins ».