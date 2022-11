Le commissaire qui préside l’enquête publique sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence ne permettra pas à un avocat des organisateurs du “Freedom Convoy” d’explorer une allégation non fondée selon laquelle des images haineuses repérées lors des manifestations d’Ottawa l’hiver dernier ont été mises en scène.

Le juge Paul Rouleau a publié une réponse écrite à une demande de l’avocat de Freedom Corp., Brendan Miller, qui souhaitait appeler de nouveaux témoins, affirmant que ses affirmations étaient “troublantes” et “peu fondées sur des preuves”.

Miller a accusé la société de lobbying Enterprise Canada d’avoir planté des drapeaux nazis et confédérés lors de la manifestation – une accusation que la société a qualifiée d'”absurde et méprisable” ainsi que fausse. Il a également envoyé une lettre de cesser et de s’abstenir indiquant qu’il avait l’intention de signifier à Miller un avis de diffamation officiel.

Rouleau a déclaré que cela n’avait aucun sens d’appeler des témoins pour tester les affirmations de Miller sans preuves, et il a demandé pourquoi l’avocat n’avait soulevé la question qu’à la fin des six semaines d’audiences publiques de la Commission d’urgence de l’ordre public.

Il a également rejeté la demande de Miller pour que la police effectue une recherche de plaque d’immatriculation sur un camion vu portant un drapeau confédéré. “Il s’agit essentiellement d’une expédition de pêche”, a écrit Rouleau.

La décision est intervenue un jour après que Rouleau eut brièvement fait sortir Miller de la salle d’audience pour avoir parlé au-dessus de lui alors qu’il plaidait pour appeler un témoin de dernière minute.

Murray Sinclair, l’ancien sénateur et juge qui a présidé trois enquêtes, a déclaré que la réponse de Rouleau est la bonne façon de traiter les réclamations non prouvées et d’empêcher le processus de dérailler.

“La façon dont il aborde la question est l’approche que j’aurais adoptée et que la plupart des personnes qui mènent des enquêtes auraient probablement adoptées”, a déclaré Sinclair, qui est maintenant avocat au sein du cabinet Cochrane Saxberg de Winnipeg.

Sinclair a rappelé une enquête qu’il a menée à la fin des années 1990 sur la mort d’une douzaine de bébés dans un hôpital de Winnipeg. L’avocat d’un médecin accusé d’actes répréhensibles a cherché à discréditer le témoignage d’infirmières en affirmant que l’une avait été en couple avec le médecin, sans aucune preuve.

Sinclair a rejeté l’interrogatoire à l’époque, affirmant qu’il n’était pas pertinent pour le mandat de cette enquête et ne semblait pas fondé sur des faits.

Il a vu un parallèle dans la demande de Miller.

« Leur donner carte blanche pour présenter des preuves sur quelque chose dont ils veulent obtenir des preuves, parce qu’ils ont un point de vue particulier sur quelque chose, reviendrait à céder le contrôle à la foule, pour ainsi dire », a déclaré Sinclair.

“La principale responsabilité que vous avez lorsque vous menez une enquête est de la garder ciblée, car vous avez tellement de possibilités et tellement de domaines d’intérêt possibles.”

Sinclair a déclaré que les avocats apportaient des informations au cours de leur interrogatoire qui “peuvent être totalement fausses, ou peuvent être basées sur des informations erronées, ou basées sur des mensonges”.

Cela fait simplement partie du devoir des juges et des commissaires de tester les allégations et de décider si elles méritent une plate-forme, a déclaré Sinclair.

“Si des personnes se manifestent et font des allégations de désinformation au cours de leurs observations ou au cours de leur contre-interrogatoire de témoins, cela fait presque partie du processus judiciaire au sens le plus large du terme.”

Sinclair a fait une évaluation similaire en tant que sénateur en 2017, lors d’une étude en comité d’un projet de loi qui a finalement ajouté les personnes transgenres aux protections de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Certains témoins ont déclaré que le changement obligerait légalement les gens à utiliser des pronoms et des termes de genre avec lesquels ils ne sont pas d’accord.

“Les préoccupations exprimées, bien que fermement et légitimement exprimées, n’étaient pas fondées et étaient en fait contraires à l’intention du projet de loi”, a déclaré Sinclair à ses collègues de l’époque.

Wayne MacKay, professeur émérite à la Schulich School of Law de l’Université Dalhousie, a convenu que Rouleau avait fait le bon choix dans sa décision de mercredi.

“Je pense qu’il aurait pu être plus direct et, à certains égards, plus dur qu’il ne l’était”, a déclaré MacKay.

Il a noté qu’il est relativement nouveau de voir ce qu’il a appelé “l’élément de complot et l’élément de groupe extrémiste” apparaître dans une enquête publique.

“C’est peut-être la première diffusion publique de cela”, a déclaré MacKay, qui animera un panel mardi prochain pour la commission, qui, selon lui, impliquera le rôle de la désinformation sur les réseaux sociaux et les groupes extrémistes.

MacKay a déclaré que la Mass Casualty Commission sur la fusillade d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse avait pris la décision rapide de ne pas admettre les théories selon lesquelles le conjoint de fait du tireur était complice de la fusillade. Il a déclaré que les commissaires avaient fait valoir que les preuves n’étayaient pas cette théorie.

Sinclair et MacKay ont également déclaré que Rouleau avait fait valoir un point important en notant que Miller avait fait ses déclarations au cours de la dernière semaine de la phase d’enquête de la commission.

Sinclair a déclaré qu’il est rare que les commissaires autorisent de nouveaux arguments si tard dans le processus.

“Cela pourrait entraîner un retard supplémentaire ou un détournement de l’enquête”, a déclaré Sinclair.

—Dylan Robertson, La Presse canadienne

