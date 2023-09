Le commissaire européen souhaite qu’Apple ouvre son écosystème aux concurrents

La Commission européenne, l’organe exécutif de l’Union européenne, a introduit la loi sur les marchés numériques (DMA) pour garantir un degré plus élevé de concurrence en empêchant les grandes entreprises d’abuser de leur pouvoir de marché. L’une des entreprises ciblées est Apple et, selon Reutersle commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré à Tim Cook qu’il fallait ouvrir l’écosystème aux concurrents.



Siège social d’Apple en Europe, basé à Cork, en République d’Irlande

Breton a révélé qu’il avait rencontré le PDG d’Apple à Bruxelles et lui avait dit qu’Apple devrait permettre aux utilisateurs d’iPhone de bénéficier de services compétitifs, qu’il s’agisse de portefeuilles électroniques, de navigateurs ou de magasins d’applications. L’un des contre-arguments utilisés par Cook était que cela pourrait compromettre la sécurité et la confidentialité, mais le chef de l’UE a ajouté que le DMA favorise l’innovation sans compromettre ni l’un ni l’autre.

Jusqu’à présent, six entreprises ont été désignées comme gardiens qui ont besoin que leurs produits et services numériques soient adaptés à la loi : Alphabet (propriétaire de Google), Amazon, Apple, ByteDance (propriétaire de TikTok), Meta (propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp). ) et Microsoft.



Gardiens d’accès, selon la Commission européenne

Selon le site Internet de la Commission européenne, la DMA souhaite que les contrôleurs d’accès permettent aux tiers d’interagir au sein des propres services des entreprises, permettent aux utilisateurs professionnels d’accéder aux données générées par eux et permettent aux entreprises de conclure des contrats et des transactions en dehors de la plateforme.

